Ein Besuch der Stadtgalerie Saarbrücken am St. Johanner Markt ist aktuell möglich, deshalb werden die Ausstellungen bis zum 6. Juni verlängert. Voraussetzung für einen Besuch ist eine Terminbuchung auf der Webseite stadtgalerie.saarbruecken.de.

Natascha Sadr Haghighian zeigt multimediale Installationen, Video, Audioarbeiten und Zeichnungen, die teilweise an ihre Installation im deutschen Pavillon der Biennale Venedig 2019 anknüpfen. Die Arbeiten zeichnen die komplexen Verflechtungen und Durchdringungen von Technologie, Biologie und Wertschöpfungssystemen nach und stellen ein anthropozentrisches Verständnis von Welt infrage. Im Innenhof hat sie 21 Kästen gestaltet und erleuchtet mit den Namen der Opfer von Hanau, des nationalsozialistischen Untergrunds und der Neonazi-Szene des Saarlandes.

Florian Huth untersucht künstlerische Fähigkeit und Erfolg. In seinem Diplom kopierte er Arbeiten von Künstlern, die im Artfacts-Ranking vor ihm platziert waren. Seine handwerklichen Reproduktionen fotografierte er und veröffentlichte sie im Internet.

Die Illustratorin Joni Majer drückt in ihrem Zeichnungen komplizierte Dinge möglichst simpel und klar aus, in Schwarz-Weiß. Während des Lockdowns begann eine neue Serie: Sie modellierte ihr „Zeichen für Gesicht“ in Ton.

Öffnungszeiten