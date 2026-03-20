Pirmasens RHEINPFALZ Plus Artikel Kunst, Prosecco und Fingerfood: So war die erste exklusive Afterworkparty im Loft

Rund 100 Gäste kamen im Laufe des Abends zur Party ins Loft
Rund 100 Gäste kamen im Laufe des Abends zur Party ins Loft

In Pirmasens gibt es ein neues, exklusives Format: eine nicht-öffentliche Vernissage mit Afterwork-Party. Nur für geladene Gäste. Die RHEINPFALZ war dabei.

Ein herrlicher Ausblick über die Dächer von Pirmasens, chillige Musik vom DJ, Kunstwerke einer Pirmasenser Künstlerin, Prosecco, Fingerfood und kurzweilige Gespräche mit einem bunten Publikum: Das sind die Zutaten der ersten Afterwork Vernissage, zu der die Psychologin und Psychotherapeutin Alexandra Zäuner am Donnerstag geladen hatte. Der Ort des Geschehens: das Hermann-Jakob-Haus an der Ecke Dankelsbachstraße/Höfelsgasse. Dort betreibt Zäuner seit 2024 ihre Privatpraxis für Psychotherapie & Coaching im zweigeschossigen offenen Loft der Immobilie. Sie wolle ihre großen Räume, die sonst nur von Patienten einzeln besucht werden, öffnen und beleben, sagt Zäuner

Ein Prosecco-Prost auf einen gelungen Abend: Céline Marie Peter (rechts) und Alexandra Zäuner.
Ein Prosecco-Prost auf einen gelungen Abend: Céline Marie Peter (rechts) und Alexandra Zäuner.

Schon wenige Minuten nach Beginn der Feier sind knapp 50 Personen da. Im Laufe des Abends werden es knapp 100 Gäste sein, die kommen und gehen. 150 waren eingeladen. Die Gastgeberin ist glücklich. Im Mittelpunkt des exklusiven Settings steht neben ihr eine andere Frau: Céline Marie Peter. Die 26-Jährige stellt 15 ihrer Kunstwerke aus. Die Pirmasenserin hat in Landau Kunst studiert und arbeitet als Lehrerin am Leibniz. Bei ihren Werken kombiniert sie unter anderem Aststücke mit Gips. So entstehen neue, ungewohnte Formen. Keine Kunst vom Fließband. Die Formate variieren, teils erreichen sie bis zu einem Quadratmeter Größe. Zwischen 190 und 1690 Euro bewegen sich die Preise dafür.

Während DJ Dario für das musikalische Ambiente sorgt, plaudert ein altersmäßig gemischtes Publikum über Kunst, Kultur und das Leben in Pirmasens – in all seinen Facetten. Bei einer kurzen Ansprache verraten die Gastgeberin und die Künstlerin, was ihre größte Befürchtung im Vorfeld gewesen sei. Céline Marie Peter hatte Angst, dass niemand kommen wird, Michaela Zäuner fürchtete, dass der Prosecco nicht reichen könnte. Dazu nur so viel: Beide Befürchtungen waren grundlos.

Capture Branches heißt dieses unverkäufliche Werk von Céline Marie Peter.
Capture Branches heißt dieses unverkäufliche Werk von Céline Marie Peter.

Unter den Gästen finden sich viele kulturaffine Menschen. Ärzte, Juristen, Wirtschaftsleute und Politiker fühlen sich sichtlich wohl bei Zäuner, die als perfekte Gastgeberin immer wieder nach dem Rechten schaut und das Gespräch mit ihren Gästen sucht. Die sind alle schick gekleidet, aber trotzdem lässig-leger. Wer auf die Terrasse geht, wirft sich schnell eine Jacke über. Die Aussicht auf Pirmasens und den Pfälzerwald ist von dort zwar überragend, aber die Temperaturen sinken mit der untergehenden Sonne spürbar.

Zäuner hat Erfahrungen mit solchen Veranstaltungen. Bevor sie zurück in ihre Heimatstadt Pirmasens zog, hatte sie Praxen in München und am Starnberger See. Auch dort lud sie zu exklusiven Vernissagen ein. Sie wolle nun auch hier in der besonderen Atmosphäre des Praxislofts einen Raum für Kunst, Begegnung und Austausch schaffen, sagt sie. Das dürfte ihr gelungen sein. Viele Gäste verabschieden sich mit den Worten „Bis zum nächsten Mal“.

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