Die Aktion „Kunst im Wald“ präsentiert sich am Samstag, 3. September, und Sonntag, 4. September, zum zehnten Mal mitten im Wald im Saarbrücker Stadtteil Von der Heydt.

Anfangs rief eine Gruppe von Saarbrücker Künstlern rund um Markus Dambach die „Kunst im Wald“ entlang des alten Bergmannpfads ins Leben. Der Grund: Keine Galerie der Welt kann die Kulisse bieten, wie der Wald bei Von der Heydt vor den Toren von Saarbrücken und in der Nähe des dortigen Urwaldes es tut. Diese Idee überzeugt zunehmend Künstler und Kunstliebhaber, die dort im Wald flanieren, sich treffen und austauschen, darunter Markus Dambach alias MMarcu Ohnenamen, der die Veranstaltung organisiert, der Saarbrücker Künstler Volker Schütz und auch der Pirmasenser Künstler Klaus Kadel-Magin, der diesmal unter dem Motto „Die Bäume streifen“ zum Denken anregen will. Auf dem Parcours gibt es neben Malerei, Fotografien und Zeichnungen auch Klanginstallationen, Performances, Literatur und Musik. Das Trio W.I.R. mit der gebürtigen Pirmasenserin Ingrid Kraus am Akkordeon, Walter Guth an der Gitarre und Richard Pfeifer an der Geige, lässt Waldmusik und Waldgesang erklingen und lädt die Passanten zum Mitsingen ein. Textblätter werden ausgeteilt. Insgesamt haben sich 24 Künstler für diese Aktion angemeldet.

Info

„Kunst im Wald“, Saarbrücken-Von der Heydt, 3. und 4. September, jeweils 11 Uhr bis zum Einbruch der Dämmerung.

Ein grünes Blatt-Symbol führt die Besucher vom Parkplatz Von der Heydt aus zum Kunst-Parcours. Zwischen dem ersten und dem zweiten Haus auf der linken Seite geht ein schmaler Pfad zwischen den Häusern in den Wald.