Sich mit Kunst zu umgeben, hat seinen Preis. Nehmen wir das Bild „Ostfriesischer Föhn“ von Otto Waalkes – ja: der Blödel-Otto aus dem hohen Norden. Der Sohn eines Malermeisters hat nämlich ab 1970 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg – da er keinen Studienplatz in Freier Malerei erhalten hatte – Kunstpädagogik studiert und greift heute noch neben seinem Bühnen- und Filmschaffen immer wieder zu Pinsel und Farbe. Wer nun einen limitierten und nummerierten Giclée-Druck von Otto haben will, muss rund 6500 Euro pro Quadratmeter Bild ausgeben. Deutlich preiswerter ist dagegen die Kunst im Postkartenformat. Da gibt es den „Ostfriesischen Föhn“ schon für 1,50 Euro plus Versand.

24 Türchen gehen am Adventskalender auf, dann ist Weihnachten. Auch die RHEINPFALZ hat einen Adventskalender für Sie mit 24 kleinen, nicht alltäglichen und zuweilen kuriosen Geschenktipps.