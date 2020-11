Die Pirmasenser Partnerstadt Poissy experimentiert mit moderner Street-Art.

Zur Kaschierung einer Baustelle ist in Poissy seit über zwei Jahre lang ein monumentales Werk des spanischen Künstlerduos PichiAvo zu sehen. Mitten in der Stadt entsteht entlang der Rue du 11 novembre ein Wohnhauskomplex, der wie üblich mit einem Bauzaun versehen wurde. Statt jedoch die 150 Quadratmeter große Fläche für wilde Sprayer oder Plakatierer frei zu lassen, hatte die Stadt Poissy die zwei spanischen Sprayer engagiert, die dort in tagelanger Arbeit eines ihrer typischen Wandgemälde hinterließ.

Der 43-jährige Pichi und sein 34-jähriger Kollege Avo vereinen in ihrer Kunst Stilelemente der Street-Art mit klassischer Kunst im griechisch-römischen Stil. Ansichten von antiken Skulpturen werden mit Spraydosen auf neonfarbige Untergründe und die für Street-Art typischen Tags aufgebracht.

PichiAvo stammt aus dem spanischen Valencia und hat ähnliche Werke schon weltweit realisiert. In diesem Jahr waren die zwei Spanier auch im Heidelberger Hauptbahnhof aktiv, wo eine ähnlich große Malerei entstand.

Das Projekt in Poissy ist in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv „Quai 36“ entstanden. Das Kollektiv ist in den Vorstädten von Paris ansässig und engagiert sich für Kunst im öffentlichen Raum. Die Innenstädte sollen durch künstlerische Gestaltungen poetischer werden, so die Maxime von „Quai 36“. Das aus 22 Künstlern bestehende Kollektiv hat in Frankreich bereits über 4000 Quadratmeter an Häusern und Mauern künstlerisch gestaltet.