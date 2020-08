Die Pfalzgalerie bietet Corona-Masken mit Kunstmotiven an

Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern bietet Besuchern Mund-Nasen-Schutz mit fünf verschiedenen Kunstmotiven aus Papier an. Um das Tragen der Maske, das nach wie vor Pflicht beim Museumsbesuch ist, zu verschönern, hat sich die Pfalzgalerie diese Aktion ausgedacht.

Die Motive gehen auf großartige Maler zurück – und zwar Max Slevogt, Walter Leistikow, Alexeij von Jawlensky und Franz von Stuck – und heißen: „berauschend“, „atemberaubend“, „echt heiß“ und „fantastisch“.

Neben den vier Erwachsenenmasken gibt es eine kleiner geschnittene für Kinder, die eine Weiterentwicklung des Comiczeichners Trumix darstellt, der das Museumsgespenst Francis schon oft in Szene gesetzt hat.

„Ich trage am liebsten ,atemberaubend’“, so Museumsdirektorin Britta E. Buhlmann. Die Masken sind an der Museumskasse erhältlich und kosten jeweils 1,20 Euro.