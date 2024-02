Am Samstag ist es zwei Jahre her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. An dieses Ereignis soll eine Kundgebung auf dem Pirmasenser Exerzierplatz erinnern. Die Stadtverwaltung teilt dazu auf Anfrage der RHEINPFALZ, dass eine Privatperson die Veranstaltung angemeldet habe. Sie rechne mit 50 Teilnehmern. Der Beginn ist für 16 Uhr angekündigt. Die Organisatorin Natalia Holturenko schreibt, dass sich die Veranstaltung unter dem Motto „Tag des Gedenkens“ an alle richte, „denen die Situation in der Ukraine nicht gleichgültig ist“. Wer wolle, könne Kerzen mitbringen und sie im Gedenken für alle Toten in der Ukraine anzünden.