Zur Teilnahme an der zweiten Kundgebung „Solidarisch und fair“ am Montag, 17. Januar, um 17.30 Uhr auf dem Pirmasenser Exerzierplatz, rufen die Bundestagsabgeordnete und SPD-Stadtverbandsvorsitzende Angelika Glöckner und der Vorsitzende der Pirmasenser SPD-Stadtratsfraktion, Sebastian Tilly, auf. „Es ist wichtig, mit der Teilnahme an dieser Aktion ein deutliches Zeichen der Solidarität zu senden“, so die Abgeordnete. Tilly ergänzt: „Man muss mit der Teilnahme auch ein deutliches Signal senden, dass solche Versammlungen auch wichtig sind, um zu zeigen, dass sich die gesellschaftliche Mehrheit dem Protest der Corona-Maßnahmenkritiker in all ihren Ausprägungen entgegenstellt und so der Behauptung einer Spaltung der Gesellschaft aktiv entgegenwirkt.“