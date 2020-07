Das Kundenzentrum der Stadtwerke Pirmasens ist seit dem 1. Juli wieder für den persönlichen Besuch geöffnet. Im Vergleich zu den Besuchen vor der Pandemie hat sich nach Angaben der Stadtwerke jetzt einiges geändert. Zuerst seien die vorgegebenen Corona-Regeln unbedingt zu beachten. So müssen die Besucher sowohl einen Abstand von mindestens 1,50 Meter einhalten und eine Mund-/Nasenschutzmaske tragen. Bei der Beratung sind Mitarbeiter und Besucher durch eine Plexiglaswand getrennt. Die Wege zu den Beratern und wieder zum Ausgang zurück sind entsprechend markiert. Ein Desinfektionsspender am Eingang des Kundenzentrums unterstützt des Weiteren die Hygienevorgaben. Damit keine längeren Wartezeiten entstehen und ein reibungslose Ablauf gewährleistet ist, sollten vorab Besuchstermine vereinbart werden. Diese können über die Stadtwerke-Homepage mit einem „Buchungsassistenten“ gebucht werden. Für Besucher ohne Termin gilt: Zuerst muss eine Anmeldung bei der Zentrale erfolgen und der Grund für den Besuch genannt werden. Es darf immer nur eine definierte Anzahl von Besuchern gleichzeitig in das Beratungszentrum eintreten; Anmeldung unter Telefon 06331/876-0 oder -270 -380 -381.