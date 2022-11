Aufgrund der aktuellen Neuerungen bei den Preisen und der Tarifstruktur sowie der zeitlich befristeten Aktion eines Wechsels in die günstigeren Sonderverträge verzeichnet das Kundenzentrum der Stadtwerke Pirmasens seit einigen Tagen einen Kundenansturm. Alle Energieberater seien im Viertelstundentakt pro Kunden vollends ausgelastet, teilen die Werke mit. Die Hotlines seien dicht, weil Besuchern vor Ort Vorrang vor dem Telefon gewährt wird. Wer die Möglichkeit hat, den bitten die Stadtwerke, das Anliegen schriftlich – am besten per E-Mail – unter Nennung seiner Kundennummer und eventuellen Vertragsdetails zu richten. Auch hier darf nicht umgehend mit einer Antwort gerechnet werden. Jedoch zählt im Zusammenhang mit der befristeten Vertragswechsel-Aktion das Datum des E-Maileingangs. Die Stadtwerke bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und versprechen, die E-Mails und Briefe – sobald dies wieder möglich ist – umgehend zu bearbeiten beziehungsweise zu beantworten. Wer sich nur allgemein informieren möchte, finde alles wesentliche auf der Stadtwerke-Homepage.