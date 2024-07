19.800 Euro Schaden entstanden einem Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, der den Online-Banking-Dienst der VR-Bank Südwestpfalz nutzte. Betrüger hatten ihn auf eine gefälschte Seite gelotst. So gelangten sie an die Transaktionsnummern, um Gelder vom Konto zu transferieren. Der Fall beschäftigte jetzt das Oberlandesgericht in Zweibrücken.

16.800 Euro muss die Bank dem Mann ersetzen, 3000 Euro des Schadens trägt er selbst. Diesem Vergleich stimmte die Bankenseite unter dem Vorbehalt zu, dass sie binnen einer dreiwöchigen