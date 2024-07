Mit viel Musik unter freiem Himmel und das kostenlos – so können sich Musikfreunde am Schwarzbach traditionell auf die Sommerferien einstimmen. Bei der Kulturwoche in Thaleischweiler-Fröschen.

Ab kommendem Dienstag, 9. Juli, heißt es im Mehrgenerationenpark am Dorfgemeinschaftshaus an vier Abenden Bühne frei: Der Shanti Chor, die ScaraBees, die Beer River Baskets und StimmAlarm begleiten die Besucher stimmungsvoll in die Ferienzeit (Konzertbeginn: Jeweils 19.30 Uhr).

Seit dem Sommer 2005 hat die Kultur zum Start in die Sommerferien einen festen Platz im Terminkalender der Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen. „Wir haben in kleinem Rahmen angefangen und das Programm Jahr für Jahr ausgebaut“, blickt Bürgermeister Thomas Peifer auf die Entwicklung der Kulturwoche. Vom Start weg war klar, „dass wir diese Musikerlebnisse für die Zuhörer kostenfrei anbieten wollen“, erinnert Peifer. Möglich machen das die Ortsgemeinde und Sponsoren. So sei es gelungen im Laufe der Zeit viele herausragende Musiker bei der Kulturwoche auftreten zu lassen, für deren Konzerte andernorts hohe Eintrittspreise zu bezahlen sind. „Wir hatten hier schon Musiker wie Alexander Wurz“, erinnert Peifer. Wurz ist ein Weltstar der Volksmusik. Ab 2026 wird er der Leiter der weltweit auftretenden Egerländer sein. Als Mitglied von Unzerblechlich gastierte Wurz unter anderem schon in Thaleischweiler-Fröschen.

Bühne für Künstler aus der Region

„Wir versuchen immer ein gemischtes Programm zu bieten“, sagt Peifer. Und: Künstlern aus der Region eine Bühne. „Das ist uns wichtig“, sagt Peifer. Seit der Mehrgenerationenplatz am Dorfgemeinschaftshaus fertiggestellt ist, finden die Konzerte in dieser kleinen Parklandschaft am Dorfgemeinschaftshaus statt. Dort wird die Bühne aufgebaut und rund um die Bühne, bis hoch zum Dorfgemeinschaftshaus lässt sich entspannt an einem sommerlichen Abend die Musik genießen.

Den Auftakt zur Kulturwoche bestreitet in diesem Jahr am Dienstag, 9. Juli, der Shanty-Chor der Marinekameradschaft aus Zweibrücken. Nicht erst seit die Shantys bei der Fernsehsendung Inas Nacht für Stimmung sorgen oder der schottische Postbote Nathan Evans mit Wellerman einen Welthit landete, ist die Musik der Seeleute bei den Zuhörern beliebt. Der Shanty-Chor aus Zweibrücken macht bereits seit 1992 die Welt der Seefahrer und – passend für viele kurz vor dem Start in den Sommerurlaub - das Fernweh in seinen Liedern zum Thema.

Beatles-Fans aus Frankreich

Musikalisch wird bei der Kulturwoche am Mittwoch, 10. Juli, eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Die ScaraBees sind zu Gast in Thaleischweiler-Fröschen. Die vier Franzosen sind Beatles-Fans. Was lag da näher, als eine Beatles-Tribute-Band zu gründen. Mit Songs der vier Musiker aus Liverpool begeistern sie. Für Fans bringen sie natürlich die größten Hits der Beatles mit. Ob Let it be, A Hard Days Night oder Yellow Submarine. Aber auch Hits der Beatles, die vielleicht nicht mehr ganz so oft gespielt werden, haben die Musiker im Repertoire.

Nach Shanty und Pop an den ersten beiden Abenden wird am Donnerstag, 11. Juli, die Bühne für den Swing bereitet. Die Beer River Baskets treten in Thaleischweiler-Fröschen auf. Die Big Band wurde vor 41 Jahren von Roland Lück gegründet und lässt die Musik aus den 1930er- und 40er-Jahren, die Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie oder Benny Goodman prägten, stilecht wieder aufleben. Die Beer River Baskets werden von Klaus Dejon geleitet. Der Name nimmt übrigens Bezug auf den Gründungsort der Big Band. Viele Musiker der ersten Stunde stammen aus dem saarländischen Bierbach (Beer River). In früheren Jahren hatte das Korbmacherhandwerk in Bierbach einen hohen Stellenwert. Daran erinnern die Baskets, also den Körbe im Bandnamen.

Sängerinnen aus der Südpfalz

„Diese Musikgruppen sind zum ersten Mal bei unserer Kulturwoche zu Gast“, sagt Peifer. Zum Abschluss aber gibt es – auf vielfachen Wunsch begeisterter Musikfreunde – ein Wiederhören mit StimmAlarm. Die sechs ausgebildeten Musikerinnen aus der Südpfalz stehen für Frauen-Power im besten musikalischen Sinne. Die Fans bei der Kulturwoche haben sie mit ihrem Programm, das Cover-Songs, aber auch eigene Lieder beinhaltet, schon mehrfach begeistert. Pop, Rock, Musical und Schlager sind die Genres, die StimmAlarm beherrscht. Einen musikalischen Überraschungsgast bringen sie auch wieder auf die Bühne.

Info

Die Kulturwoche am Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler-Fröschen findet von 9. bis 12. Juli statt. Konzertbeginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.