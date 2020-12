Der Pirmasenser Tim Ganter geht mit seinem Kulturprojekt Amata, das sich aus seinem Intensivtheater entwickelt hat, im Dezember wieder auf Sendung.

Ganter blickt dabei auf eine erfolgreiche erste Runde im Sommer zurück: drei Monate, 17 Live-Streams, über 50.000 Videoaufrufe und insgesamt 100 Künstler vor den Kameras. Eine Fortsetzung des Formats war schon länger geplant und kann im Dezember mit Fördermitteln des Bundes umgesetzt werden.

„Die zweite Edition von Kulturstream ist zugleich der Neustart für das Kreativunternehmen Amata“, so Ganter. „Der erneute Lockdown verbietet de facto die Ausübung unserer Berufe und ist katastrophal für die gesamte Kulturszene. Alles, was investiert, vorbereitet und erarbeitet wurde ist nun hinfällig. Die Kunst ist es nun, auch in diesen Zeiten Kultur zugänglich zu machen.“ Die digitale Bühne sei der einzige Weg, das musikalische Schweigen zu überwinden.

„Die Mittel kommen aus dem Programm Neustart Kultur der Kulturstaatsministerin. Unser Projekt hat im Oktober den Zuschlag erhalten und da haben wir sofort die Ideen für eine zweite Version aus der Schublade geholt, Künstler engagiert und ein Team zusammengestellt“, erzählt Ganter.

Der Zauberer Markus Lenzen soll durch seine Moderationen ein besonderes Anliegen des Projekts sicherstellen: Neben der Kunst rückt der politische Austausch in den Vordergrund. Künstler und Talk-Gäste sollen während der Streams ins Gespräch miteinander kommen und ihre Erfahrungen, Hoffnungen und Perspektiven mit der Coronakrise austauschen.

Insgesamt sind sieben Streams im Dezember mit unterschiedlichsten Inhalten, Kunstformen und Botschaften geplant. Am Nikolaustag, Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr wird der erste Stream mit „Die Redner“ live über Facebook, YouTube und Twitch aus der Stummschen Reithalle in Neunkirchen gesendet.

