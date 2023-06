Vier Veranstaltungen bietet der Hauensteiner Kultursommer, den die Initiative Kultur im Dorf erstmals präsentiert: Vom 8. bis 29. Juli stehen klassische Orgelmusik, Techno Beats, Southern Rock und Blasmusik auf dem Programm.

Der Hääschdner Kultursommer beginnt am Samstag, 8. Juli, 19 Uhr, mit einem Konzert am Grillplatz. Die symphonische Blaskapelle des Musikvereins Hauenstein (MVH) präsentiert in großer Besetzung ein facettenreiches Programm, das die Zuhörer auf dem idyllischen Platz oberhalb des Queichtals genießen können. Zuletzt mussten die stets ausverkauften (Neujahrs-)Konzerte des MVH im Bürgerhaus pandemiebedingt ausfallen. Nun kommt der Restart.

Für Freitag, 14. Juli, 18 Uhr, lädt Kultur im Dorf an das Schuhmacherdenkmal auf dem Lorenz-Wingerter-Platz ein. Die drei einheimischen DJs Ate, Samp und Phil K. sorgen mit Deep-Melodic-House und Melodic-Techno-Beats für entspannte Atmosphäre.

Christoph Liedy an der Orgel

Am Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr, folgt ein Orgelkonzert in der Bartholomäuskirche. Organist, Pianist und Komponist Christoph Liedy wird auf der (gebraucht erworbenen) Walcker-Orgel, die unlängst installiert wurde und ihre Konzerttauglichkeit bereits bewies, sowohl bekannte Stücke großer Komponisten als auch Eigenkompositionen zu Gehör bringen. Liedy ist Organist an mehreren Kirchen der Vorderpfalz, er leitet Chöre und schreibt und vertont eigene Texte.

Den Abschluss des Hääschdner Kultursommers bildet am Samstag, 29. Juli, 19.30 Uhr eine Southern Rock Night auf dem Lorenz-Wingerter-Platz. Die Band Southbound Rebellion präsentiert Südstaatenrock, eine Fusion aus Rockmusik, Blues, Country und gelegentlich auch Elementen des Gospel. Die siebenköpfige Formation wird Songs von Lynyrd Skynyrd, den Allman Brothers und ZZ-Top auf die Bühne bringen.

Kein Eintritt

Der ehrenamtlich agierende Arbeitskreis Kultur im Dorf organisiert seit über 20 Jahren pro Jahr ein rundes Dutzend Kulturveranstaltungen unterschiedlichster Prägung. Heuer präsentiert man also erstmals den Hääschdner Kultursommer, bei dem – wie bei Kultur im Dorf“üblich – kein Eintrittsgeld erhoben wird. „Die Idee dahinter ist, Kultur für alle erlebbar zu machen und das Gemeinschaftsgefühl in der Region zu stärken“, sagen die Verantwortlichen des Arbeitskreises.

Die Veranstaltungen werden durch das finanzielle Engagement der Ortsgemeinde Hauenstein, die Sparkassenstiftung Südwestpfalz, durch Sponsoren und die Spenden der Besucher finanziert. Zudem konnte eine Förderung durch das von der EU aufgelegte Leader-Programm für ehrenamtliche Bürgerprojekte eingeworben werden.

Info