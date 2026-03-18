Der Fußballklub der Schuhstadt ist Gegenstand eines Vortrags im Pirmasenser Carolinensaal. Dabei geht es nicht zuletzt um Derbys.

„ FK Pirmasens – Lokalderbys, Rivalitäten und besondere Fußballmomente“: Zu diesem Thema referiert Norman Salzmann vom Pirmasenser Stadtarchiv am Montag, 23. März, ab 19.30 Uhr im Carolinensaal auf Einladung des Historischen Vereins. „Die Veranstaltung nimmt eine kulturhistorische Perspektive ein und versteht Fußball nicht als bloße Abfolge sportlicher Ergebnisse, sondern als regionales Alltags-, Identitäts- und Erinnerungsphänomen“, teilt der Historische Verein mit. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen die Derbys des FKP im südwestdeutschen Raum. Salzmann will aufzeigen, welche Bedeutung diese Spiele für Stadtidentität, Emotionen und regionale Selbstverortung besitzen. Als zentrales Beispiel wird das Pfälzer Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern behandelt, das über Jahrzehnte hinweg nicht nur sportliche Rivalität, sondern auch „gesellschaftliche Spannungen, Loyalitäten und kollektive Erzählungen“ hervorgebracht habe. Darüber hinaus werden weitere regionale Rivalitäten vorgestellt und in ihrer jeweiligen Besonderheit eingeordnet. Ein weiterer thematischer Schwerpunkt liegt auf Spieler, die „Grenzgängern“ zwischen rivalisierenden Vereinen waren. Anhand ausgewählter Beispiele wird verdeutlicht, wie Spielerwechsel zwischen vermeintlich „verfeindeten“ Klubs von Fans, Öffentlichkeit und Presse wahrgenommen wurden und welche emotionalen Reaktionen diese auslösten. Ergänzt wird der Vortrag durch Erinnerungen an außergewöhnliche Spiele der Schuhstädter gegen den FC Bayern München, Real Madrid oder Werder Bremen. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.