In Zweibrücken hat das Kulturamt am Dienstag mitgeteilt, dass Veranstaltungen in der dortigen Festhalle bis Ende Februar abgesagt beziehungsweise auf neue Termine verlegt wurden – mit der Begründung, dass zu wenige Karten für die betroffenen Veranstaltungen verkauft wurden. Die pandemische Lage habe zu einer Zurückhaltung des kulturellen Publikums geführt.

Anders ist es offenbar in Pirmasens: Laut Giuseppe Scorzelli, Sachgebietsleiter Kultur, Ausstellungen und Museen, gibt es in der aktuellen Planung des Kulturprogramms keine Änderungen: „Die Saison wird normal fortgesetzt“, sagt Scorzelli auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Operette „Wiener Blut“ abgesagt

Als nächste Veranstaltungen sind die Theateraufführung „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ am Dienstag, 15. Februar, und das Musiktheater „Reif für die Insel“ am darauffolgenden Dienstag, 22. Februar, geplant. Für beide Veranstaltungen läuft der Kartenvorverkauf nach Angaben von Scorzelli gut. Für Sonntag, 6. Februar, ist außerdem eine Theaterfahrt nach Kaiserslautern geplant: zur Aufführung von „Kassandra“.

Die für den kommenden Dienstag, 25. Januar, geplante Operette „Wiener Blut“ wurde direkt von der Konzertagentur abgesagt, wie Scorzelli informiert. Es habe drei positive PCR-Tests innerhalb des Ensembles gegeben. In der Festhalle gelte weiterhin die 2G-Regel, außerdem die Maskenpflicht. Die Maske müsse auch während der Veranstaltung am Platz getragen werden.