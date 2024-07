Das Pirmasenser Kulturamt hat wieder eine Mitarbeiterin, die sich um das Programm in Festhalle und Alte Post kümmert.

Die Sachbearbeiter-Stelle Kultur wurde in Teilzeit besetzt, wie Talea Meenken von der Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilt. Für die Kuratorenstelle, die seit 1. Juli vakant ist, wird ein neues Stellenprofil mit höherer Entscheidungsbefugnis erarbeitet.

Im Kulturamt war es innerhalb weniger Wochen zu zwei Kündigungen gekommen, die erhebliche Auswirkungen auf den Betrieb in dem Bereich haben. Im März hatte die als „Kulturmanagerin“ erst im Juli vergangenen Jahres eingestellte Maike Müller gekündigt. Im April reichte dann die Kuratorin der Alten Post, Charlotte Veit, ihre Kündigung ein. Ihr Vertrag lief am 30. Juni aus. Veit war seit 2018 als Kuratorin tätig und hat in dieser Zeit viele Ausstellungen nach Pirmasens geholt. Unter anderem geht die große und überregional beachtete Emmy-Hennings-Ausstellung auf ihre Initiative zurück.

Beide Stellen neu ausgerichtet

Beide Stellen wurden von der neuen Kulturamtsleiterin Heike Wittmer zusammen mit Kulturdezernent Denis Clauer neu ausgerichtet. Aus der „Kulturmanagerin“ wurde die „Sachbearbeiter-Stelle Kultur“. Der Aufgabenschwerpunkt ist die Konzeption des Kulturprogramms, wie Meenken betont. Die Stelle bekam eine Frau, die ein Studium der Romanistik und Musikwissenschaft absolviert habe. Wer es ist, wollte Meenken auf Anfrage nicht sagen. Müller und Veit waren zuvor immer groß bei Pressegesprächen vorgestellt worden.

Die Kuratorenstelle werde derzeit neu profiliert, erklärt Meenken weiter. „Von dieser Stelle wird künftig auch die stellvertretende Amtsleitung wahrgenommen“, teilte Meenken erste Details mit. Die Stelle solle baldmöglichst ausgeschrieben werden.