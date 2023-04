Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein freudiges Wiedersehen gab es am vergangenen Freitag in der Wengelsbach (Niedersteinbach) beim Auftakt der Wengels’Art. Nach zwei Jahren Zwangspause kann der mehrwöchige deutsch-französische Kultursommer dort wieder wie gewohnt stattfinden. Kurioserweise wurde an diesem Eröffnungstag aber auch in Grenznähe demonstriert.

Die Eröffnungsfeier der mittlerweile 14. Wengels’Art bot ein nahezu perfektes Idyll: Sonnenschein, Vogelgezwitscher begleitet von Pianoklängen und ringsum fröhliche Menschen,