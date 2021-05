Besonders in Zeiten wie diesen darf es lustig zugehen. Mit Sprachverwirrung, Witz und vielen Turbulenzen wollen Madeleine Giese, Rainer Furch und Albert Koch beim Pirmasenser Sommerintermezzo am 23. August beweisen, dass deutsche Literatur sehr komisch sein kann. Über die Facetten der Komik und den Kulturbetrieb als heilendes Element hat sich Christiane Magin mit der Schauspielerin und Autorin Madeleine Giese unterhalten.

Frau Giese, was erzählen Sie Ihrem Publikum mit der „zersägten Dame“?

Dreh- und Angelpunkt ist die Frage: Wie lustig sind die Deutschen? Gehen die wirklich zum Lachen in den Keller wie oft behauptet wird? Soviel vorab: Wenn man sich das aus literarischer Sicht anguckt, stimmt das überhaupt nicht. Sonst könnte man mit deutschen Autoren nicht so ein richtig schönes, witziges Programm auf die Beine stellen.

Was also erwartet das Publikum?

Kein Theater, sondern eine Lesung – es geht ja um Geschriebenes. Ein paar kleine Szenen haben wir aber auch. Es ist ein lebendiges, lustiges Programm mit komischen Gedichten. Lyrik von der Klassik bis zur Gegenwart. Wir haben Goethe, Busch, Ringelnatz, Gernhardt und viele viele Unbekannte im Programm. Auch James Krüss mit „Das Königreich von Nirgendwo“ ist mit dabei.

Verraten Sie etwas von Ihrer Herangehensweise?

Im Mittelpunkt steht die Komik in all ihren Facetten: Schadenfreude, Komik mit Tieren im Vergleich zu Menschen wie bei Kästners „Ein Hund spricht“ und vor allem auch die körperliche Komik – nackte Männer mit Socken zum Beispiel. Das ist einfach ganz viel drin. Manche Thematiken handeln wir auch über unsere Personen ab. Wir streiten uns auf komische Weise über Komik, weil jeder einen anderen Sinn für Komik hat. Einer ist da ganz wissenschaftlich und geht den anderen damit auf die Nerven. Wir haben sehr viel Sprachkomik dabei – auch Robert Gernhardt mit seinem „Bilden Sie einen Satz mit ...“ ist Teil des Programms.

Wie wählen Sie Ihre lustige Lyrik aus?

Mit viel Lesen, viel Diskussion, viel Sammeln. So entsteht das. Wir kennen auch unheimlich viel, weil wir viele Programme machen. Jeder stellt dann seine Lieblinge vor, die wir dann nach Themen ordnen. Die Vorbereitung für so ein Programm ist schon relativ aufwendig. Jeder arbeitet für sich, dann wird zusammengewürfelt, diskutiert, geprobt und an einem kleinen Publikum getestet. Denn manchmal lachen die Leute an ganz anderer Stelle als gedacht. Das gibt es immer mal wieder. Da sind wir stets aufs Neue verblüfft.

Hat Corona etwas geändert an Ihrem Programm?

Nein, Corona ist ja wirklich nicht komisch. Unser Programm ist vielmehr ein Gegengewicht.

Wie fand sich das Trio eigentlich zusammen?

Ach je, wir drei kennen uns schon so lange. Albert Koch macht auch bei anderen Programmen bei uns mit. Er ist ein toller Musiker. Der war auch schon mit in Pirmasens beim Kästner- und dem Ringelnatz-Programm. Nur, dass wir diesmal die Frage in den Mittelpunkt gestellt haben: Was macht uns einfach Spaß? Deswegen spielt Robert Koch diesmal nicht nur Mundharmonika, sondern liest auch. Und auch die Dramaturgie haben wir zu dritt gemacht. Ich habe dann die Zwischentexte zu den einzelnen Themenblöcken geschrieben, die Verbindungen quasi. Wir steigern uns sozusagen in das Thema hinein.

Was denken Sie ist das Besondere an Ihrer Lesung?

Wir hatten Lust ein Programm zu machen, das unterhaltend im besten Sinne ist. Nach all der Bedrückung und all den Geschichten rund um Corona erscheint die Lesung perfekt, um das Publikum auf andere Gedanken zu bringen.

Inwiefern?

Das Programm ist dazu gedacht, dass die Leute endlich mal wieder lachen. Weil Angst ein ganz schlimmes Gefühl ist. Das ist der Anspruch, den wir haben. Aber niemals unter der Gürtellinie, es ist ja ein literarisches Programm.

Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie auf der Bühne stehen?

Die Interaktion mit dem Publikum. Wir machen zwar eine Lesung, doch auswendig können müssen wir die Texte mehr oder weniger schon. Einfach, damit wir mit dem Publikum interagieren können. Wir können ja nicht die ganze Zeit auf das Blatt gucken.

Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns erlebt?

Für mich als Autorin ist diese Zeit dramatisch gewesen. Es ist soviel weggebrochen. Zu der Angst um die Gesundheit kam eben noch eine gewisse Existenzsorge dazu. Ich bin freiberuflich tätig. Das ist in solch einem Moment natürlich blöd.

Ist in dieser Zeit aus Ihrer Feder etwas Neues entstanden?

Ja, ein Theaterstück. Wir haben eine freie Gruppe mit professionellen Schauspielern, die zum Teil am Pfalztheater, zum Teil am Theater in Linz, aber auch in Saarbrücken spielen. Wir haben schon zusammen ein Stück vor dem Museum in Kaiserslautern gemacht. „Wo fängt die Wand an?“ hieß das.

Um was geht es darin?

Eigentlich um das Sterben. Um den Tod, der in der Corona-Zeit allgegenwärtig ist und war. Normalerweise wird er immer verdrängt oder wir glauben, er ist beherrschbar – bis wir nur noch Ersatzteillager sind. Das Stück thematisiert die Angst vor der Endlichkeit, aber auf eine witzige Art. Ich denke, es ist immer gut, mit Humor die Nägel der Vernunft in die Köpfe zu hauen. Das hat Dario Fo so formuliert. Das finde ich schön.

Wie erzählen Sie das?

Vier Bestatter werden von einem fünften eingeladen – und dann stellt sich heraus: Es ist der Tod, der sie engagieren will. Es heißt „Die apokalyptischen Reiter“. Ernste Themen muss man auf eine erträgliche Weise erzählen, finde ich – mal witzig, mal ernst. Für das Stück laufen gerade die Proben. Es sind Theaterferien. Das ist gut, weil die Kollegen dann alle hier sind. Sonst kommt man eher schwer zusammen, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, uns zu treffen. Auch wenn wir proben ohne zu wissen, ob wir das Stück überhaupt aufführen können. Aber wir haben keine andere Chance: Wir können ja nicht einfach da sitzen und nichts tun. Ein bisschen schizophren ist das schon. Man muss so machen, also würde alles weitergehen, dabei weiß man gar nicht, ob das so ist.

Wie denken Sie, geht es weiter mit der Schauspielkunst?

Am Pfalztheater wird wieder geprobt – mit wahnsinnigen Abständen. Der Spielplan wurde völlig umgeworfen. Geplant sind kleine Stücke mit wenigen Schauspielern auf der Bühne. Zum Publikum sind sechs oder acht Meter Sicherheitsabstand einzuhalten und auch untereinander sind große Abstände vorgeschrieben. Viele Sachen gehen deswegen gar nicht, nahe Szenen sind unmöglich. Ich hoffe einfach, dass das funktionieren wird. Die Aufführungen draußen sind momentan die Rettung.

Macht Ihnen die Zukunft Angst?

Die gesellschaftlichen Veränderungen machen mir schon Angst – mehr als das Virus selbst. Weil Corona für die Kultur dramatische Auswirkungen hat. Kultur, finde ich, hält die Gesellschaft zusammen. Das gemeinsame „ins Theater gehen“ ist eine Art kultureller Kitt. Ein Katalysator. Da mache ich mir schon Sorgen, wieviel wegbrechen und wieviel bleiben wird. Vielen meiner Kollegen geht es richtig schlecht.

Infos

„Die zersägte Dame“, eine musikalische Open Air-Lesung, findet am Sonntag, 23. August, ab 11 Uhr auf dem Pirmasenser Joseph-Krekeler-Platz vor dem Forum Alte Post statt. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Festhalle verlegt.