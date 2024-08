Das Euroclassic-Programm sorgt für Verdruss bei Kulturinteressierten. Am 29. Juli erhielt ein Pirmasenser sein Programmheft per Post, da sei jedoch der Abend mit Max Mutzke schon ausverkauft gewesen. Im Übrigen könne er in der Alten Post nur bar bezahlen, was er als Unding für die heutige Zeit ansieht.

Der Pirmasenser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, geht gerne zu Kulturveranstaltungen in der Stadt und war entsprechend erfreut, als er den Programmflyer zu Euroclassic in