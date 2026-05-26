Das Pfingstturnier des TV Höheinöd steigt mittlerweile in einer modernen Halle. Die Organisatoren versuchen aber, das Flair der alten Spielstätte zu transportieren.

Eine ganz besondere Spielstätte hatte über Jahrzehnte das Tischtennis-Pfingstturnier des TV Höheinöd: „die Baracke“, ein Bretterschuppen neben der Hans-Broschey-Halle, früher ein Werkstattgebäude der Schuhfabrik Mattil. Die 40. Ausgabe dieses Turniers für Spieler bis zu einem ordentlichen Bezirksliga-Niveau fand am Sonntag und Montag statt, dieses Mal allerdings in der Halle, die nach dem im Februar verstorbenen pfälzischen Biathlon-Pionier aus Höheinöd, Hans Broschey, benannt ist.

Bis zu den Corona-Jahren wurde in der Baracke gespielt. Was dies für die Tischtennisspieler bedeutete? Niedrige Decken, sodass keine Ballonabwehr gespielt werden konnte, Temperaturen, die einen schnell nahe an die Erschöpfung brachten, und massive Essensdüfte aus dem Nebenraum. Gefühlt lag das Pommesfett auf Haut und Haaren der Spieler, aber auch das gehörte eben zum besonderen Flair des Turniers. „Es war einfach Kult“, erklärt Bernd Heumach vom TTC Steinalben mit Blick auf vergangene Jahre.

Bälle unter Biergarnituren

„Es ist eine Mischung aus Freizeit und Ernst, etwa 50:50“, sagt der Vorsitzende des TV Höheinöd, Karl-Otto Stengel, zum sportlichen Stellenwert. Nur in der Finalrunde sei der sportliche Ehrgeiz doch deutlich spürbarer.

Das besondere „Baracken-Flair“ versucht der TVH nun, auch in die moderne Halle zu transportieren. „Die Spielboxen haben wir bewusst enger gestaltet“, sagt Tischtennis-Abteilungsleiter Alexander Stengel. So bleibt in der Halle genügend Raum für den gesellschaftlichen Teil. Bälle liegen dann öfter mal unter den Biertischgarnituren und werden eifrig von Zuschauern an die Spieler weitergegeben. Ausgestattet ist die TVH-Halle mit einer Vielzahl von Biertischgarnituren. Karl-Otto Stengel: „Wir wollen das Gesellige pflegen.“

Ein Team aus Sachsen dabei

Der organisatorische Aufwand in der Hans-Broschey-Halle ist weit geringer als in der Baracke. „Wir haben früher zwei Tage geputzt, Utensilien herausgetragen. Da lagen Zelte und andere Outdoor-Gegenstände. Es war schon ein enormer Aufwand. Zudem waren auch die Sicherheitsvorschriften sehr schwer einzuhalten“, erklärt der Vereinschef. Für den TVH sei das Turnier, zu dem es etwa 20 Helfer braucht, eine attraktive Einnahmequelle: „Die Halle gehört uns, wir müssen als Verein alle Kosten selbst tragen. Das ist schon schwierig. Deshalb brauchen wir Veranstaltungen wie das Pfingstturnier und unser Sommer-Open-Air.“

Die Vierer-Teams kommen meist aus der Region. Der TTC Höhfröschen, der TTC Steinalben, aber auch Teams aus dem Zweibrücker Raum nehmen teil. „Wir fragen immer die Teams, die im Vorjahr teilgenommen haben. Kann mal eine Mannschaft nicht, dann hören wir uns um“, erzählt Stengel. Ein Team aus Sachsen ist seit Jahren zu Gast. „Uwe Seibert hat früher bei uns in Höheinöd gespielt. Er ist der Liebe wegen nach Auerbach gezogen. Die Mannschaft kommt seit Jahren zu uns“, erzählt der TVH-Vorsitzende, der früher 24 statt ein Dutzend teilnehmender Teams verzeichnete. Die 40. Auflage gewann der TV Stelzenberg durch ein 6:0 im Finale gegen die BTTF Zweibrücken.