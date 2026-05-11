Das Forum Alte Post präsentiert Werke von Pirmasenserinnen und Pirmasensern zum Thema Wasser. Die Schau ist knallig, bunt und in Teilen kritisch.

Wo fängt Kunst an? Wo hört sie auf? Was ist überhaupt Kunst? Einen vergleichsweise weiten Kunstbegriff präsentiert die am Sonntag eröffnete Ausstellung im Forum Alte Post. Zum fünften Mal hatte die Stadt Bürger dazu aufgerufen, ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit zu zeigen. Unter dem Motto „Faszination Wasser“ reichten 71 Pirmasenserinnen und Pirmasenser insgesamt 141 Werke ein, darunter allein 27 Teilnehmende der ASB-Tagesförderstätte LOGO. Die Exponate setzen sich mit dem Thema Wasser und dessen Bezug zu Pirmasens auseinander.

Der Blickfang der Ausstellung hängt direkt im Eingangsbereich des Ausstellungsraums im Erdgeschoss. Groß und bunt schwimmt den Besuchern da eine Kuh entgegen. Ausgestattet ist das Tier mit Schnorchel und Taucherbrille. Der Hingucker stammt von Marianne Bonert. Sie hat ihrem Werk den Namen „Hildegart macht blau“ gegeben. Dabei sind es nicht nur Fantasiemotive, die in der Ausstellung gezeigt werden. Die Brunnen der Stadt, und vor allem der Stierbrunnen am Schlossplatz, finden sich in mannigfacher Art und Weise wieder. Bunt, schwarz-weiß und aus unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet.

Künstler posieren für Fotos

Am Sonntag beim ersten Rundgang nach der Vernissage sind viele Künstlerinnen und Künstler vor Ort. Sie zeigen ihren Bekannten und Freunde die Werke, die sie eingereicht haben und die von Kuratorin Lara Winona Basso zusammengestellt und ansprechend platziert wurden. Nicht wenige der Kunstschaffenden posieren für ein Foto vor ihren Werken.

Apropos Foto: Fotografien sind ebenfalls Teil der Ausstellung. Auch hier ist die Bandbreite enorm. Sie reicht von Schwänen, die im Dahner Felsenland aufgenommen wurden, bis hin zu drei auf Alu-Dibond Platten gedruckten Aufnahmen von Werner Bachmann. Der Pirmasenser Künstler Roland Küster hat ebenfalls zwei Fotografien eingereicht. Mit dem Handy habe er die Aufnahmen gemacht, erzählt er. Wer die knallrote Hagebutte mit einem Wassertropfen anschaut, kann das nur schwer glauben, so detailreich und gestochen scharf ist das Foto.

Farbe Blau prägt die Ausstellung

Wie es beim Thema Wasser zu erwarten ist, prägt die Farbe Blau die Ausstellung. Gleichwohl gibt es Werke, die gänzlich ohne sie auskommen. Andere Bilder setzen bewusst knallige Farbtupfer, wie etwa Küsters Hagebutte oder ein kleines, gelbes Küken, das von August Eberle in Szene gesetzt wurde.

Die unterschiedlichen Aggregatzustände von Wasser wurden teilweise ebenso künstlerisch umgesetzt wie der Spaß, der für viele mit Wasser verbunden ist. So gibt es beispielsweise Werke zu sehen, die Schwimmerinnen im Plub zeigen. Auf kritische Art und Weise setzen sich diverse Kunstwerke mit der Verunreinigung und Vermüllung des Wassers auseinander.

Unterschiede in der Qualität

So unterschiedlich die Themen und Motive sind, so unterschiedlich sind die Formate und die Techniken, die eingesetzt wurden. Unterschiede gibt es auch in der Qualität der ausgestellten Werke. Das wiederum gehört zum Konzept der Mitmachausstellung, die bewusst auf ein breites Publikum zielt und einen weiten Kunstbegriff verfolgt.

„Wasser zieht uns an, Wasser zieht uns in seinen Bann“, sagte der städtische Kulturdezernent Denis Clauer bei der Vernissage. Wer sich von den Wasser-Werken anziehen lassen will, kann das bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten des Forums Alte Post bis zum 7. Juni tun.