Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie bewegen sich schnell, ihre Gesichter sind unkenntlich. Die Ermittler huschen in den Flur einer Wohnung, die sie durchsuchen wollen. Der Grund: Ein Facebook-Post, mit dem ein Mann Angela Merkel bedroht hat. Journalist Klaus Scherer hat solche Momente für einen ARD-Film festgehalten. Sein Vortrag in der Pirmasenser Alten Post am Donnerstag war bissig, tiefgängig und wachrüttelnd.

Klaus Scherer kehrte für einen Vortrag am Donnerstagabend in seine Heimat zurück: Der 61-Jährige ist in Thaleischweiler-Fröschen aufgewachsen und hat es weit gebracht. Seit 1995 dreht