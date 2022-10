Hass, Lügen und Hetze in sozialen Netzwerken nehmen zu. Journalist Klaus Scherer, geboren in Pirmasens, hat darüber ein Buch geschrieben, das jetzt erschienen ist. Am Donnerstag, 10. November, stellte er „Kugel ins Hirn“ im Forum Alte Post vor.

Der 61-jährige Bestsellerautor schildert seine Erfahrungen und spricht über das als Hate Speech bekannte Phänomen im Netz. Das Internet ist voller Hass. Rechtsradikale Milieus verhöhnen Parlamentarier als „Abschaum“, der „ins KZ“ gehöre, und wünschen ihnen eine „Kugel ins Hirn“. Sie bejubeln Morde an Polizisten ebenso wie Putins Krieg. Und sie posten, dass jede Frau „eine Nutte“ und „nur ein toter Ausländer“ ein guter sei. Doch der digitale ist kein rechtsfreier Raum mehr. 2021 trat das Gesetz gegen Hass-Kriminalität im Internet in Kraft. Seitdem verfügen Justiz und Strafverfolger über Werkzeuge, um Hassredner zur Rechenschaft zu ziehen.

Klaus Scherer hat Fahnder, Verfassungsschützer und Ankläger im Einsatz begleitet – von der Hausdurchsuchung bis in den Gerichtsaal. Er spricht mit Tätern, Opfern, Anwälten und Richtern. Geprägt von seiner Zeit in den USA plädiert er für den routinierten Rechtsstaat. Je cooler die Gesellschaft bleibt, so sein Fazit, desto eher gewinnt sie die überhitzten Netzwerke zurück. Im Dezember 2021 wurde in der ARD die daraus entstandene Dokumentation „Hass im Netz“ gezeigt.

Ein Teil der Fälle spielt in Rheinland-Pfalz

Erst vor wenigen Tagen erschien im Verlag Droemer-Knaur Klaus Scherers Buch „Kugel ins Hirn“, das er nun in einer Kombination von Lesung, Videoclips, Erzählungen und Diskussion dem Publikum in seiner Heimatstadt Pirmasens vorstellt. Ein Teil der Fälle in Film und Buch spielt in Rheinland-Pfalz, Drehs und Interviews dazu fanden im Landeskriminalamt Mainz, beim Generalstaatsanwalt in Koblenz sowie beim Verfassungsschutz in Mainz statt.

Die Veranstaltung der Stadtbücherei findet in Kooperation mit dem Jugendforum „Demokratie leben!“ statt.

Info

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Elisabeth-Hoffmann-Saal öffnet eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. In der Im Anschluss besteht die Möglichkeit mit dem Autor ins Gespräch zu kommen, das Buch käuflich zu erwerben und signieren zu lassen. Eintrittskarten zum Preis von 14, ermäßigt sieben Euro, gibt es ab sofort im Kulturamt. Der Kartenverkauf im Forum Alte Post ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Bestellungen sind telefonisch unter der Nummer 06331/2392716 oder per E-Mail unter kartenverkauf@pirmasens.de möglich.