Die 138. Auflage der Pirmasenser Akustiksession Parksong findet am kommenden Donnerstag, 23. Februar, 19.30 Uhr, statt. Organisator Klaus Reiter mischt selbst dabei mit und hat musikalische Gäste geladen.

Manchmal packt Klaus Reiter die pure Lust am Musizieren. Der Sänger und Gitarrist tritt zum dritten Mal hintereinander bei dieser Akustiksession auf. Außerdem mit dabei sind Pony Express, ein Trio aus der Gegend um Hauenstein, sowie Rock ’n Rose, eine Dahner Formation. Der Eintritt ist frei.

Katrin „Katz“ Graf ist Sängerin, Mofafahrerin und Schauspielerin aus Leidenschaft. Sie ist in vielen musikalischen Genres zu Hause. Vor allem aber liebt sie die 1960er Jahre und ist deshalb mit ihrer Band B.I.R.D. immer wieder auf Hippie-Festivals unterwegs. Außerdem spielt sie bei Udos Lindenwerk und Nyabinghi mit. Am Donnerstag tritt sie mit Pony Express in Kuchems Brauhaus auf. Neben ihr zählen Moritz Weigel, der aus dem Singer-Songwriter-Bereich kommt und mit seiner Formation Flying Moskito Brothers erfolgreich unterwegs ist, und der Bassist Jannis Burk zu dem Trio, das differenzierten Satzgesang bevorzugt und ausgefeilte Gitarrenmusik bietet. Auf der Setliste stehen Gruppen wie die Eagles, Crosby, Stills & Nash und Creedence Clearwater Revival.

Mehrstimmiger Gesang

Die Gruppe Rock ’n Rose aus Dahn ist noch recht jung. Erst 2021 haben sie sich formiert. Allerdings besteht die Band aus sehr erfahrenen Musikern, die alle schon in diversen regionalen Bands gespielt haben. Aus dem ursprünglichen Trio mit Daniela Anstett (Gesang), Hans „Jack“ Keller (Gitarre, Gesang) und Bruno Steigner (Percussion, Gesang) ist inzwischen ein Sextett geworden. Edith Seibel (Keyboard), Dirk Schäfer (Gitarre, Gesang) und Andreas Berzel (Bass) sind nach und nach zur Combo gestoßen. Mehrere Auftritte auf Benefizveranstaltungen für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal und etliche Konzerte im Dahner Tal stehen bereits auf der Habenseite. Auch Rock ’n Rose legt großen Wert auf mehrstimmigen Gesang. Auf der Setliste stehen Klassiker wie etwa „Free Fallin’“ von Tom Petty oder „Baby, Can I Hold You“ von Tracy Chapman, aber auch Songs von den Red Hot Chilly Peppers („Snow“), Linkin Park („Numb“) und Deutsches, etwa von Silly („Alles rot“).

Bereits zum dritten Mal hintereinander beteiligt sich auch Parksong-Organisator Klaus Reiter an seiner Veranstaltung. Unter der Dachmarke 2 Of Us kollaboriert der Sänger und Gitarrist immer wieder mit wechselnden Musikern. Nicht zum ersten Mal wird er an diesem Abend mit dem Pianisten Stefan Müller auf der Bühne stehen. Auch Müller spielte schon in etlichen Formationen, unter anderem in Michael Zobeleys Indian Summer. Derzeit ist er festes Mitglied der Toto Coverband Hydra. Als ausdrucksstarker Sänger sind ihm zum Beispiel Songs wie „Waltzing Mathilda“ (Rod Stewart) oder „Goodbye Yellow Brick Road“ (Elton John) geradezu auf den Leib geschrieben. Aber auch im Duett mit Reiter erweist sich Müller bei Titeln wie „Ebony & Ivory“ (Paul Mc Cartney/Stevie Wonder) oder „Mull Of Kintyre“ (Wings) als versierter, einfühlsamer Sänger und Instrumentalist.

Wer einmal aktiv teilnehmen möchte, kann sich unter 06331 803008 oder 0176 96356877 oder per E-Mail an klausreiter1877@googlemail.com melden. Weitere Infos im Netz: www.parksong.de.