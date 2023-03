Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Herren des Kegelsportclubs 56 Pirmasens haben einstimmig beschlossen, ab nächster Saison in das 120-Wurf-Spielsystem mit Satzwertung und damit in den Landesfachverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Kegler-Bunds Classic (DKBC) zu wechseln.

Der Wechsel von der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU), in der die Pirmasenser in der Regionalliga im 200-Wurf-Modus spielten, habe „ausschließlich sportliche Gründe“, so der KSC. Die