Ob Dennis Krob im Oberliga-Spitzenspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach für den FK Pirmasens aufläuft, ist ebenso offen wie die Vertragsverlängerung des Team-Seniors.

Sein Job als Stürmer ist es, Tore zu schießen und vorzubereiten. Und Dennis Krob, der auch seine Qualitäten als vorderster Verteidiger und „Ball-Festmacher“ hat, erfüllt diese Aufgabe beim FK Pirmasens seit Jahren ziemlich gut. 21 Tore waren es in der vergangenen Oberliga-Saison, 20 im Jahr davor und immerhin 15 im Spieljahr 2022/23. Auch in den zwei letzten Regionalliga-Runden des FKP kam er jeweils auf eine zweistellige Trefferzahl. Diese Runde steht „der Krobber“ nach 23 von 34 Spieltagen bei zehn Toren. 20 Tore dürften es nicht mehr werden. Verletzungen haben ihn zurückgeworfen. In der Hinrunde erlitt er beim 3:3 in Karbach – wie schon gegen Ende der Vorsaison (was ihn wohl die Krone des Oberliga-Torschützenkönigs kostete) – einen Muskelfaserriss. Er musste drei Partien aussetzen, fand dann allmählich über Kurzeinsätze wieder in die Startelf des FKP, der mit Marc Ehrhart (bisher 18 Saisontore), Luka Dimitrijevic (15) und Oskar Prokopchuk (8) weitere torgefährliche Spieler hat.

Im Verbandspokal-Halbfinale vor eineinhalb Wochen in Kandel musste der 33-Jährige dann wieder vorzeitig raus, wieder waren es muskuläre Probleme. Gegen Cosmos Koblenz konnte er nur zuschauen. Dieses Mal scheint es allerdings nicht so schlimm zu sein. Am Mittwoch trainierte Krob ebenso wie der gleichfalls von einem leichten Muskelfaserriss betroffene Ehrhart erstmals wieder mit. „Ich habe alles mitgemacht, gegen Ende noch getestet, Gegenbewegungen zu machen und schnell ins Tempo zu gehen. Es hat sich ganz gut angefühlt“, berichtet der Routinier. Ursachenforschung wurde natürlich betrieben. Krob: „Es gibt die Vermutung, dass es von einem blockierten Sprunggelenk kommt.“

„Kein Risiko eingehen“

Ob er und/oder Ehrhart am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) beim Rückspiel im Framas-Stadion gegen den auf Rang vier liegenden FC Emmelshausen-Karbach zum Aufgebot des Tabellenzweiten gehören, entscheidet sich erst kurzfristig. „Wir wollen da kein Risiko eingehen“, sagt Cheftrainer Daniel Paulus, der neben den Langzeitverletzten Manuel Grünnagel, Kevin Büchler, Silas Gutmann und Grischa Walzer nun auch auf Eliakim Kukanda (Leistenprobleme) verzichten muss.

Ob Dennis Krob, der seit Januar 2016 beim FKP spielt, übers Saisonende hinaus bleibt, ist nach den Worten von Paulus „weiter offen“. Der Team-Senior würde gerne seinen Vertrag verlängern und ist nach eigenen Worten „ein bisschen enttäuscht“, dass ihm der FKP noch kein Angebot gemacht habe. Er sei davon überzeugt, dass er „der Mannschaft immer noch helfen“ könne. Krob: „Andere Vereine wollen mich, aber ich habe eigentlich nicht vor, wegzugehen.“

Gegner ist interessiert

Unter anderem seien eben jene Karbacher, die mit einem Sieg am Samstag in Pirmasens bis auf zwei Punkte an „die Klub“ heranrücken würden, wie schon vor einem Jahr an ihm interessiert, sagt der Lauterer im FKP-Trikot. Doch zunächst einmal konzentriere er sich auf das Aufstiegsrennen, in dem sein Team besser dastehen könnte, wenn es beim Gipfeltreffen auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern II „das zweite Tor gemacht hätte“. Doch Nico Wiltz und vor allem er selbst vergaben riesige Chancen zum 2:0 für die Pirmasenser, die so letztlich mit einem 1:1 beim so weiter vier Punkte besseren Spitzenreiter zufrieden sein mussten. Nun gilt es zunächst mal, Platz zwei zu verteidigen, und da verbreitet Paulus trotz der Verletzungsmisere Zuversicht: „Die Mannschaft gibt nie auf und glaubt an sich.“