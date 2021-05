Drei Jahre Bauzeit für die 250 Meter lange Karl-Theodor-Straße? Dafür hat Stadtratsmitglied Wolfgang Deny wenig Verständnis. Auch beim Ausbau anderer Straßen im Stadtgebiet gibt es das eine oder andere Problem.

Kritik wurde im Hauptausschuss laut an der langen Bauzeit für die Sanierung der Karl-Theodor-Straße im Winzler Viertel. Ratsmitglied Wolfgang Deny (SPD), der selbst Anlieger ist, monierte, dass nicht einzusehen sei, wieso eine 250 Meter lange Straße drei Jahre lang für den Vollausbau benötige. In diesem Jahr wurde der Kanalausbau erledigt. Im kommenden Jahr startet der eigentliche Straßenausbau mit dem ersten Bauabschnitt von der Waisenhausstraße bis zur Marsstraße, wie der planende Ingenieur Tobias Thiele vom gleichnamigen Planungsbüro im Hauptausschuss erläuterte. 2022 folge schließlich der letzte Bauabschnitt von der Mars- bis zur Maria-Theresien-Straße. Die Aufteilung in zwei Bauabschnitte begründete Thiele mit der besseren Erreichbarkeit der Grundstücke für die Anlieger während der Bauzeit. Die Kosten von 1,4 Millionen Euro genehmigte der Hauptausschuss einstimmig.

Steigung von 25 Prozent heute nicht mehr erlaubt

Die Niedersimter Kunzeckstraße werden viele Pirmasenser gar nicht kennen. Das 320 Meter lange Straßenstück, das von der Lothringer Straße abzweigt, hat es aber in sich. 1,1 Millionen Euro kostet die Sanierung der Sackgasse. Die hohen Kosten begründete der planende Ingenieur Tobias Thiele vom gleichnamigen Planungsbüro mit der extremen Hanglage und der enormen Steigung von 25 Prozent. Laut Thiele wäre heute eine Erschließungsstraße mit einer solchen Steigung gar nicht mehr zulässig, wenn sie neu gebaut werden müsste. Hier würde meist nur mit Steigungen von acht Prozent oder wenig mehr gearbeitet.

Die Hanglage und die Steigung verlangen von den Baufirmen denn auch einiges an Arbeit. Eine Hangsicherung im oberen Bereich sei inzwischen fertig, so Thiele, und werde im kommenden Jahr mit wildem Wein begrünt. Mit einem Anwohner am oberen Ende konnte sich die Stadtverwaltung einigen, um einen Teil seiner Hofeinfahrt für einen Wendehammer nutzen zu können. Die Kunzeckstraße werde nur im unteren und oberen Teil im Vollausbau saniert. Das Mittelstück könne wegen der Hanglage nur als so genannter Hocheinbau aufpoliert werden. Hier wird eine dicke Asphaltschicht auf die bestehende Schicht aufgebracht. Der Hauptausschuss genehmigte die Kostenschätzung einstimmig.

Gefährlicher Abfall

Die Sanierung der Hohmärtelstraße im Winzler Viertel wird teurer. Während der Bauarbeiten wurde beim Aufbruch der Asphaltschicht entdeckt, dass in Teilbereichen auffälliges Material vorhanden ist, das durch Geruch und Glanz auf gefährliche Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) hindeute, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen ist. Im Vorfeld der Planung seien Bodenproben genommen worden, die ein anderes Bild ergaben. Eine Untersuchung des Aushubs ergab nun Werte von bis zu 1600 Milligramm pro Kilogramm an PAK. Im Schnitt seien die Proben mit 520 Milligramm PAK belastet, womit die frühere Asphaltdecke als gefährlicher Abfall entsorgt werden müsse, was die Kosten des Projekts um 80.000 Euro erhöht. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Hohmärtelstraße steigen somit auf 1,1 Millionen Euro. Der Hauptausschuss genehmigte die Steigerung einstimmig.