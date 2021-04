Ihre Kritik am Land wegen der schleppenden Vergabe der Impftermine in Pirmasens haben Landrätin Susanne Ganster und der Pirmasenser OB Markus Zwick am Dienstag bekräftigt. Dass Termine nicht vergeben worden seien, weil Zweittermine nicht eingebucht waren, sei eine Erklärung für einen Teil des kurzfristigen Sonderkontingents. Nicht erklären lasse sich damit, warum es bereits letzte Woche und in den Wochen zuvor „keine Vollauslastung bei der Terminzuweisung an Bürger gab, denn es war ausreichend Impfstoff für die komplette Öffnungszeit vorhanden“. Erst in der vergangenen Woche seien knapp 600 Termine frei geblieben. Am Montag seien noch 1200 Impftermine für die aktuelle Woche nicht vergeben gewesen, nach der Kritik von Stadt und Landkreis habe sich diese am Dienstagvormittag auf 560 Termine reduziert.