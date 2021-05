Gebührenbescheide der Stadtverwaltung sind selten ein Grund für große Freude. Dieses Jahr regte sich der Pirmasenser Karl Vogel aber besonders auf. Die Bescheide trudelten mit erheblicher Verspätung bei ihm ein. Die Wiederkehrenden Beiträge haben sich erheblich erhöht, ohne ein Wort der Erläuterung. „Das ist keine Bürgernähe“, findet Vogel.

Der Januar ist der Monat, in dem die Stadtverwaltung ihre Gebührenbescheide an die Grundstücksbesitzer der Stadt versendet. So auch an Karl Vogel, der eine Immobilie in der Kernstadt besitzt. Die Müllgebühren und Wiederkehrenden Beiträge wurden am 8. Januar verschickt. Die Grundsteuerbescheide verließen am 13. Januar das Haus der Finanzen am Exerzierplatz. Bei Vogel angekommen sind die Briefe jedoch erst am 20. Januar sowie 5. und 7. Februar. Also teilweise erst einen Monat später. Vogel fragt sich nun, wie er da Widerspruch einlegen sollte, falls er das gewollt hätte. Je nach Art der Gebühr oder des Beitrages gebe es Fristen, die gewahrt werden müssen und teilweise nur vier Wochen betragen. „Wie soll man beweisen, dass der Brief tatsächlich so spät zugestellt wurde?“, fragt sich der Pirmasenser.

Besonders aufgeregt hat ihn der Bescheid über die Wiederkehrenden Beiträge, die in seinem Fall um rund 70 Prozent gestiegen seien. „Das ist schon deftig“, moniert Vogel, der vor allem eine Erklärung für den deutlichen Anstieg in dem Umschlag aus dem Rathaus vermisst.

Stadt: Erst wenn der letzte Bürger die Post bekommen hat, läuft die Frist

Bezüglich der einzuhaltenden Fristen kann Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung, beruhigen: 50.000 Bescheide würden jedes Jahr an die Bürger verschickt, und den Versand übernehme ein privates Pirmasenser Unternehmen, das die immense Menge an Post über mehrere Wochen abtrage. „Der Dienstleister rechnet nach eigenen Angaben Mitte dieser Woche mit der Zustellung des letzten Bescheids“, informiert Zwick. Nachdem dann auch der allerletzte Pirmasenser seinen Bescheid im Briefkasten habe, werde die Verwaltung informiert. Und erst ab diesem Tag, also beispielsweise dem Mittwoch, gelte die einmonatige Widerspruchsfrist. „Insofern haben alle Abgabenschuldner mindestens die Monatsfrist, regelmäßig sogar einige Tage mehr“, erläutert der Pressesprecher weiter. Das zusätzliche Zeitfenster hätten die Bürger auch immer genutzt, um in einem persönlichen Telefonat mit den Sachbearbeitern die Hintergründe zu den Veranlagungen zu erfahren, erläutert Zwick weiter.

Das hätte Vogel auch tun können wegen der Erhöhung der Wiederkehrenden Beiträge, findet Zwick und verweist auf die vielen Berichte in der RHEINPFALZ zu den Hintergründen der Steigerung in diesem Jahr. Der Hauptgrund seien allgemeine Baupreissteigerungen in den vergangenen fünf Jahren.

Wer bis Mittwoch keine Post bekommen hat, soll sich melden

Trotz der laut Zwick „moderaten Anpassung“ der Beiträge habe es bisher nur wenige Widersprüche gegeben, die nach ergänzenden Informationen zum Teil einvernehmlich eingestellt werden konnten.

Neben der Presse gebe es zudem noch Informationsmöglichkeiten auf den Seiten der städtischen Baubehörde im Internet auf www.pirmasens.de, ergänzt der Pressesprecher.

Sollten Hausbesitzer bis Mittwoch, 10. Februar, keinen Abgabenbescheid erhalten haben, bittet die Stadtverwaltung um einen Anruf beim jeweiligen Sachbearbeiter. Dessen Name sei auf dem Bescheid von 2020 zu finden.