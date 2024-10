Einen langen Leerstand wird die Burgerei am Pirmasenser Plub-Schwimmbad nicht erleben. Die Stadtwerke haben dem Vernehmen nach einen Nachfolger für das Restaurant gefunden.

Ein sicherer Ort für queere Jugendliche und junge Erwachsene ist seit 2021 der queere Treff „buntgemischt“ in Pirmasens. Anna Arnold vom gemeindepädagogischen Dienst des protestantischen Kirchenbezirks Pirmasens, die Mitorganisatorin dieses Treffs, hat nun auch einen queeren Stammtisch für Erwachsene ins Leben gerufen. Darüber hat sie mit Tanja Daub geredet.

Zweibrücken hat es erneut ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes geschafft. Diesmal mit den Flüchtlingshäuschen, die seit Jahren fast ungenutzt auf dem Flugplatz stehen.

Wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischer Inhalte hat das Pirmasenser Schöffengericht am Dienstag einen 42-jährigen Pirmasenser zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt.

146 Schüler besuchen derzeit die Pirmasenser Pirminiusschule – fast 60 mehr als ursprünglich geplant. Um dem Platzproblem entgegenzuwirken, soll nun ein Neubau her. Davon soll langfristig auch die Husterhöhschule profitieren, unter anderem durch eine Mensa.

Seit mehr als 20 Jahren betreibt Thomas Hinkelmann das Geschäft „BüroConcept“ mit einem integrierten Lottolädchen in der Maxstraße. Nun sucht er einen Nachfolger. Wie lange das Geschäft noch unter seiner Führung läuft, steht in den Sternen.

Das Pirmasenser Schöffengericht sprach am Dienstag einen 41-Jährgien vom Vorwurf frei, in die Wohnung seiner Schwester eingebrochen und zwei Handys gestohlen zu haben. Ins Gefängnis muss er aber trotzdem.

Der Wasser-Hochbehälter am Scheelwieserkopf ist marode. Die Sanierung wird teuer, Werkleiter Eckart Schwarz sieht aber keine andere Möglichkeit. Zwischenzeitlich waren Nacktschnecken in den Wasser-Hochbehälter am Scheelwieserkopf gekrochen.

Die Verwaltung hat den bislang ungenehmigten Haushalt der Verbandsgemeinde Hauenstein für die Jahre 2024/25 überarbeitet. Gestrichen wurden Investitionen in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Betroffen ist insbesondere die Feuerwehr.

Im Mai ist in Rodalben ein großer Buntsandstein abgestürzt, der seitdem auf dem Weg liegt und das Durchkommen versperrt. Viele befürchten einen Dauerschaden, weil der Wald nicht nachwächst. DIE RHEINPFALZ sprach hierzu mit Natalie Hanß, die Produktleiterin Waldinformation, Umweltbildung und Walderleben.