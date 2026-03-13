Im Winter nahm Kristof Scherpf das Angebot an, das er im Sommer noch ausgeschlagen hatte. Er wurde Führungsspieler im Verbandsligateam des FK Pirmasens.

„Man kann nicht alles planen im Fußball. Das Ende bei Borussia Neunkirchen kam überraschend, der FK Pirmasens ist mein Verein. Dann kam noch der Trainerwechsel und mit Jens Mayer eben ein neuer Trainer, mit dem ich früher schon Kontakt hatte“, erklärt Scherpf, ein „echter“ Pirmasenser, wieso er nach einem halben Jahr in der Saarlandliga bei den seit Januar unter Insolvenzverwaltung stehenden Borussen zurückgekehrt ist. Zudem hätten sich FKP-Präsident Jürgen Kölsch und eben sein jetziger Trainer Mayer intensiv um ihn bemüht. Ein weiterer Grund sei auch gewesen, dass vor ihm bereits Abwehrspieler Tim Braun vom Ellenfeld auf die Husterhöhe gewechselt sei.

Doch warum ist Scherpf nach drei Jahren beim FKP mit 73 Oberliga-Einsätzen (sieben Tore) und 25 Verbandsliga-Spielen (17 Tore) überhaupt zum saarländischen Traditionsverein gewechselt? „Ich wollte noch mal Neues erleben und frischen Wind reinbringen. Und ich hatte in Neunkirchen einen Trainer, der mich kennt“, erklärt der 28-jährige, in Pirmasens-Winzeln lebende Offensivspieler.

„Das darf mir nicht passieren“

Der Marketingmitarbeiter einer Softwarefirma will nun als erfahrener Spieler dazu beitragen, dass der FKP II nicht aus der Verbandsliga absteigt. „Die Aufgabe ist reizvoll“, sagt Scherpf. Dass er vergangenen Sonntag im ersten Heimspiel nach seiner Rückkehr, dem 0:1 gegen die SG Hüffelsheim, Gelb-Rot sah, wurmt ihn: „Das darf mir nicht passieren. Ich bin zwar ein Spieler, der Emotionen zeigt, aber es ist ärgerlich und bitter.“.

Zum Thema Oberliga – auch für Jägersburg spielte er in dieser Klasse – merkt er an: „Mein Ziel war es immer, so hoch wie möglich zu spielen. Mein Fokus liegt jetzt auf der U23. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich nicht in der Ersten aushelfen würde.“

Beim Tabellenvierten

Am Samstag (15 Uhr) steht die Partie beim Tabellenvierten Alemannia Waldalgesheim an. „Da sind wir natürlich Außenseiter“, weiß Scherpf, fügt aber hinzu: „In den beiden Spielen, in denen ich dabei war, waren wir nicht die schlechtere Mannschaft. Wir haben uns nur zweimal nicht so richtig belohnt. Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Auch in Waldalgesheim ist etwas drin.“