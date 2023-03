Die Corona-Delle in der Kriminalitätsentwicklung ist wieder weg. Die Pirmasenser Polizeidirektion muss einen deutlichen Anstieg der Straftaten für 2022 vermelden. Positiv sind die weiter sinkenden Einbruchszahlen in der Stadt. Negativ fallen Kinder und Jugendliche in der Kriminalstatistik auf.

Die Pirmasenser Polizei benennt auch die Zahl der Straftäter, die unter dem Begriff „Zuwanderer“ in der Statistik geführt werden, worunter Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge, Geduldete und illegal im Land befindliche Personen fallen. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung beträgt 2,7 Prozent im Bereich der Polizeidirektion. An den Straftaten sind sie jedoch zu 7,2 Prozent beteiligt, wobei die Mehrzahl der Fälle auf Drogendelikte und Ladendiebstahl entfällt, jedoch auch 24 Sexualstraftaten.

Mehr zum Thema lesen Sie hier