Die Corona-Delle in der Kriminalitätsentwicklung ist wieder weg. Die Pirmasenser Polizeidirektion muss einen deutlichen Anstieg der Straftaten für 2022 vermelden. Positiv sind die weiter sinkenden Einbruchszahlen in der Stadt. Negativ fallen Kinder und Jugendliche in der Kriminalstatistik auf.

3625 Straftaten im Jahr 2022 in Pirmasens bedeuten einen Anstieg um 472 Taten gegenüber dem Vorjahr. Im Landkreis sieht es ähnlich aus. Hier waren 123 Straftaten mehr und damit 2954 gezählt