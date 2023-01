Wie sicher fühlen sich die Menschen in Pirmasens? Zu diesem Thema führt der Kriminalpräventive Rat noch bis Ende Januar eine Bürgerbefragung in der Stadt Pirmasens durch.

In einem ersten Schritt wurden hierfür Fragebögen in der Stadt verteilt und auch auf der städtischen Homepage bereitgestellt. In Papierform liegen Fragebögen an der Infotheke im Rathaus am Exerzierplatz, im Bürger-Service-Center, im Ordnungsamt in der Adam-Müller-Straße sowie in den Quartiersbüros aus. Nun soll den Bürgern Gelegenheit gegeben werden, ihre Sorgen und Nöte auch persönlich zu äußeren. Zu diesem Zweck stehen Polizei und Ordnungsamt am Donnerstag, 26. Januar, im Rahmen der „Aktion City“ zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Wochenmarkt als Ansprechpartner zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, den Infostand des Kriminalpräventiven Rates zu besuchen.

In Pirmasens gibt es zahlreiche Akteure, die für die Sicherheit und Ordnung in der Stadt zuständig sind oder sich hierfür engagieren. Alle verfolgen das Ziel, Straftaten und Ordnungsstörungen zu vermeiden. Um die Maßnahmen aufeinander abzustimmen und zur gegenseitigen Unterstützung, tauschen sich die Vertreter im Kriminalpräventiven Rat aus. Diesem Netzwerk gehören unter anderem die Polizei, Ordnungsamt, Gleichstellungsbeauftragte, Jugend- und Sozialamt, der Verein für soziale Rechtspflege, der Förderkreis für soziale Projekte von „Demokratie Leben“ sowie Senioren- und Jugendstadtrat an. Der Kriminalpräventive Rat tagt in der Regel zweimal im Jahr. Finanzielle Unterstützung für mögliche Projekte erhält das Netzwerk vom Verein zur Förderung der Kriminalprävention. Dieser fördert vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung von Kriminalität, insbesondere durch das Akquirieren von Spenden, Bußgeldern und weiteren Mitteln.