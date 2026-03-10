Die Kriminalpolizei Pirmasens hat einen Taschendiebstahl aufgeklärt, der sich Anfang Februar in der Waisenhausstraße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei wurde damals eine ältere Frau während ihres Einkaufs in einem Discounter bestohlen. Die Seniorin hatte ihren schwarzen Ledergeldbeutel in einer Umhängetasche bei sich.

Der Diebstahl fiel der Frau erst an der Kasse auf. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich neben etwa 500 Euro Bargeld auch Ausweisdokumente sowie mehrere Bank- und Kreditkarten. Nach Angaben der Polizei ließ die Frau ihre Karten sofort sperren, sodass keine unberechtigten Abbuchungen vorgenommen wurden.

Durch die Auswertung von Videoaufnahmen aus dem Geschäft konnte die Polizei inzwischen eine Tatverdächtige identifizieren. Die Ermittlungen dauern an.