Am Freitag „ermittelte“ bei der Krimi-Miniatur „In Vino Vanitas“ des Autors Jens Holzinger eine große Krimidinner-Gesellschaft im ausverkauften Kuppelsaal der Alten Post.

Am Ende hatte immerhin ein Fünftel der Kurzzeit-Detektive im Saal den Täter – oder die Täterin? – beim Publikumsquiz richtig ermittelt oder geraten. Zuvor hatte Krimiautor Jens Holzinger, im Brotberuf Lehrer in Mannheim, die Geschichte eines Mordes in einem Schlösschen tief im Pfälzerwald sehr lebhaft erzählt. Unterbrochen von den – rein vegetarischen – drei Gängen des Krimidinners aus der Küche des Hotel Kunz und umrahmt vom sanften Jazz des Trios 4Jazz.

Wein und Vergänglichkeit

Die Auflösung des Falls darf hier nicht verraten werden, denn der Autor und Impresario des Abends will noch weitere kriminalistische Dinner ausrichten. Der kleine Krimi, den Holzinger speziell für das Krimidinner „In Vino Vanitas“ geschrieben hat, geht so: Die zwei Musiker Ben Winter und Hannes Strasser, die der Autor sich aus seinen Regionalkrimis „Dexter im Quadrat“ geborgt hat, sind für eine Weinvorstellung vor internationalen Winzern gebucht. Die beiden nicht sehr erfolgreichen Musiker geraten immer mal wieder in Kriminalfälle, die sie als Gelegenheitsdetektive lösen. So auch hier.

Dass im Wein Wahrheit liegt, ist ein oft zitierter lateinischer Sinnspruch, doch auch die Holzinger-Variante, dass im Wein Vergänglichkeit liege, „in Vino Vanitas“ eben, bewahrheitet sich im Dinner-Krimi. Ladiner, ein bekannter Weinkritiker, liegt bald tot in seinem Zimmer. Opfer eines durch Allergien verursachten Asthmaanfalls oder durch Vergiftung ums Leben gebracht?

Vor allem Hannes Strasser reißt die Ermittlung im einsamen, verschneiten Waldschlösschen an sich und er tut es nach Art von Hercule Poirot, dem von Agatha Christie erfundenen Meisterdetektiv: Er spricht mit allen möglichen Tätern, den beiden Winzern Francesco Barolo und Robert Johnson aus Italien und den USA und der französischen Winzerin Nicolette Vignon und zieht dann seine Schlüsse.

Denn alle drei hatten, wie es sich herausstellt, Gründe, Landin zu ermorden. Der sich post mortem als skrupelloser Erpresser entpuppt. Auch die Küchenhilfe des Partyservice, Lisa Meurer, hatte ein sehr starkes Motiv für einen Mord an dem Weinkritiker. Aber der Autor hatte falsche Fährten gelegt und so war die Auflösung doch überraschend.

Auch die Musik überzeugt

Holzinger erzählte seinen Weinkrimi sehr locker und mit etwas Ironie und amüsierte sein Publikum mit schrägen „typischen“ Akzenten der ausländischen Gäste. Für viele im festlich eingedeckten Saal standen aber bestimmt die Songs des Trios 4Jazz im Mittelpunkt des Interesses. Rebecca Senck unterhielt das Publikum mit ihrer wandelbaren Stimme und ihrem Saxophonspiel, unterstützt von Florian Haubold am Piano und Schlagzeuger David Schmidt. Mit diesem minimalistischen Set boten die Drei im jazzigen Easy-Listening-Stil mit Bravour ein differenziertes Programm, mit Titeln wie „The Two of Us“ (Billy Withers) und „Watermelon Man“ (Herbie Hancock), bis „Smooth Operator“ (Sade), „Valerie“ (Amy Winehouse), Rihannas „Please Don´t Stop the Music“ und auch den Latin-Pop-Superhit „Despacito“ von Luis Fonsi und Daddy Yankee. Ohne Zugaben ließ das Publikum das Trio nicht von der Bühne.