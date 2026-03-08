Die Lesung des Krimiautors Peter Probst im Pirmasenser Forum Alte Post war ein Erfolg.

Die Lesung des Krimiautors Peter Probst im Pirmasenser Forum Alte Post war ein Erfolg. Der gerade erst erschienene Pirmasens-Krimi hat dem Autor aus München zwar viel Arbeit gekostet, aber am Freitagabend einen empfindlichen Nerv des Publikums getroffen. Peter Probst liebt es, die skurrilen Dinge des Lebens einzufangen. Das gelte für seine Krimis wie auch für seine Drehbücher, erzählt der Münchner Autor. Als er vom Fall der in den 1960er Jahren spurlos verschwundenen Kinder in Pirmasens hörte, habe er erst gezögert.

„Darf ich eine solche Geschichte mit den Mitteln eines Romans überhaupt erzählen?“, fragte er sich. Durch seine umfangreiche Recherche sei ein innerer Motor angesprungen. „Ich muss es tun“: Diese Gewissheit habe er auf einmal gehabt. Wenn ein Kind verschwindet, ohne dass man von seinem Schicksal weiß, sei es das Schlimmste, was Eltern passieren könne.

Skrupel vor der Romanform

Für 50 Minuten hängt das Pirmasenser Publikum an den Lippen von Peter Probst. Geschickt sucht der Autor Textstellen aus, mit denen er die Geschichte aufrollt. Das Verschwinden der Kinder, der Tod des Vaters seiner Protagonistin, ihre Ankunft in Pirmasens. All diese Erzählstränge verweisen auf das Datum des 17. Januar 1964, um das sich ein dunkles Geheimnis rankt.

Peter Probst schürt Neugierde, kennt aber den Moment, in dem er aufhören muss, um nicht zu viel zu verraten. Schnell ist klar: Der Mann ist nicht nur ein hervorragender Schreiber, sondern auch ein begnadeter Vorleser. Es ist die Einfühlsamkeit, mit der er liest, die das Publikum in seine Romanwelt zieht, besonders wenn er in die Haut seiner Figuren schlüpft. Er lässt sich Zeit und hat keinerlei Angst vor Pausen. Oft scheint er die Geschehnisse zu durchleiden.

Ängste verarbeiten

„Besser sie schreiben über Mord und Totschlag, anstatt es zu tun“, beginnt Stadtbüchereileiterin Ulrike Weil das Gespräch mit dem Autor. Der Gast ist irritiert. „Wollen Sie mir unterstellen, dass in mir ein Mörder schlummert?“, verwahrt er sich.

„Ich glaube, dass das Genre dazu dient, Ängste zu verarbeiten“, erklärt er - und auch, dass er liebend gern Komödien schreiben würde, wenn sie so gefragt wären wie Krimis. Die Recherche für seinen Roman sei enorm umfangreich gewesen, schildert Peter Probst. In Speyer habe er 2000 Seiten der Kriminalakte gelesen. Besonders habe ihm geholfen, dass es in der Münchner Staatsbibliothek die kompletten Ausgaben der RHEINPFALZ gebe.

Empathisch und fundiert

Auch habe er sich intensiv mit der Psychologie von Opfern befasst. Glücklicherweise habe er mit seiner Frau, die selbst Autorin ist, eine Regel aufgestellt. Wenn beide die ersten 100 Seiten geschrieben haben, geben sie sich das Teilwerk zu lesen. Das habe ihn im Fall von „Am helllichten Tag“ gerettet. Denn er hätte sich fast durch seine umfangreiche Recherche dazu hinreißen lassen, viel zu viel von Schuhmodellen und -fabriken zu erzählen, als es zuträglich gewesen wäre, gesteht er.

Mit „Am helllichten Tag“ ist Peter Probst ist ein wahrhaftiges Buch gelungen: fundiert, emphatisch und spannend. Ein Band, der voller Respekt eine wahre Geschichte aufgreift, aber eine aktuelle Ebene erfindet, um den Hinterbliebenen nicht zu nahezutreten. „Ich habe meine eigene Moral nicht verraten“, betont er.

Das Rätsel bleibt

Allerdings sei ihm der Fall ein Rätsel geblieben. War es ein Unfall, Menschenhandel oder ein Sexualverbrechen? Die „Bild“-Zeitung hätte sogar vom einzigen Verdächtigen als einem „Kannibalen“ getitelt. Beim Freispruch des Sonderlings habe es Applaus gegeben. Diese Haltung habe ihm ungemein imponiert.

Von dem Fall habe er rein zufällig erfahren, erzählt Peter Probst. Als er mit seiner Frau einen Workshop in Frankreich gab, erzählte ihm Elke Jeanrond-Premauer vom Château d’Orion von dem „Cold Case“. Die Pirmasenserin hat die Lesung übrigens zum Anlass genommen, ihre Heimat zu besuchen. Sie zeigt sich beeindruckt vom Ergebnis des Impulses, den sie dem Autor gab.

Überwältigt vom Andrang

„Ich bin froh, dass ich mich auf dieses literarische Abenteuer eingelassen habe“, betont Probsts. Auch gebe es „nichts Aufregenderes“, als an einem Ort zu lesen, an dem eine Geschichte spielt.

Zu diesem Zeitpunkt ahnt er nicht, dass noch eine Menge Arbeit auf ihn wartet. Nach dem kräftigen Applaus stehen die Pirmasenser Schlange, um sich ein signiertes Exemplar von „Am helllichten Tag“ zu sichern. So was hat Büchereileiterin Ulrike Weil noch nicht gesehen.

Und Peter Probst auch nicht. Der bittet um Erlaubnis, ein Foto vom Publikum machen zu dürfen. Sonst glaube ihm diesen Andrang in München kein Mensch.

Lesezeichen

Peter Probst: „Am helllichten Tag. Kriminalroman“. 336 Seiten. Heyne Verlag, 18 Euro.