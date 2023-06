Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn Gina Greifenstein in Pirmasens gastiert, verwandelt sich der Carolinensaal in ein Restaurant. Wie am Freitagabend auch. Die Autorin servierte ihrem Publikum ein Vier-Gänge-Menü. Dazu gereicht wurde mörderische Literatur. Aber beides, Kulinarisches und Krimi, gab es nur in Häppchen, denn Gina Greifenstein möchte neugierig machen auf mehr aus ihrer Feder.

Diesmal gastierte die Autorin Gina Greifenstein in Pirmasens, um ihren aktuellen – den achten – Krimi „Trollschoppe“ zu präsentieren und bewies einmal mehr, dass sie