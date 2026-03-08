Südwestpfalz-News Krieg im Traumurlaub, Sylvie Meis im Outlet, Gärtnern an der Kaffeetreppe

Für den Profiboxer Senad Gashi wurde ein Traumurlaub am Persischen Golf zum Albtraum.
Ein Traumurlaub in Dubai wurde für den Zweibrücker Senad Gashi zum Alptraum: Iranische Raketen schlugen ein, und vorerst wird es nichts mit der Heimreise nach Deutschland.

Das Outlet-Center am Zweibrücker Flugplatz wird 25 Jahre alt. Zum Silberjubiläum wird für Samstag, 14. März, das Model Sylvie Meis als Stargast im Outlet erwartet.

Tetiana Metsler ist aufgefallen, dass mancher Vierbeiner in Zweibrücken eine professionelle Verschönerung gut gebrauchen könnte. Mit ihrem neuen Hundesalon „Fellzauber“ möchte die gebürtige Ukrainerin zu einem gepflegten Erscheinungsbild der Hunde beitragen.

Der Clauser Dorfplatz soll neu gestaltet werden. Dafür hat der Gemeinderat nun die Weichen gestellt. Für Überraschung sorgten die dafür vorgesehenen Kosten.

Die protestantischen Kirchen in Großsteinhausen und in Maßweiler sollen stillgelegt werden. Die Geistlichen Verena Krüger und Uwe Beck sind gezwungen, nach Alternativen Ausschau zu halten.

Die PTI Generalplanung in Lemberg ist dort gefragt, wo Energiewende konkret wird: bei Bauanträgen, Trassen und Infrastruktur. Selbst die Hauptstadt gehört zu ihren Kunden.

Die Sanierung der Burg Lemberg wird mit 50.400 Euro aus dem Denkmalschutz-Sofortprogramm des Bundes gefördert.

Im Eiltempo hasten Bauarbeiter für die Glasfaseranschlüsse durch Pirmasens. Dabei ist es offenbar in einigen Bereichen nicht ganz korrekt zugegangen.

An der Pirmasenser Kaffeetreppe soll ab April jeder, der Lust hat, Gärtnern können. Wer dort gärtnert, nimmt an einem bundesweiten Forschungsprojekt teil.

