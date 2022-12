Zur Weihnachtszeit in einem ganz weit entfernten Universum: Überall herrscht Weihnachtsstimmung. Doch das Universum ist in Hektik: Das Ruprecht lässt den Weihnachtsstern auf Hochglanz polieren, damit sein finsterer Meister das helle Licht der Weihnacht genießen kann. In der Zwischenzeit versucht Lug Sternsinger, seine Freunde und die Familie in festliche Stimmung zu bringen. Keks-3HO und Do2-Se2 über sich als Plätzchenbäcker und Rewdy macht den Schlitten startklar. Und das alles geschieht komprimiert auf 45 Seiten und illustriert von Thorsten Saleina in dem kleinen Buch „Krieg der Weihnachtssterne“. Gesehen in Buchhandel.

