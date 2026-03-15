Ein Verkehrsunfall hat in Pirmasens am Samstag erheblichen Sachschaden verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer auf der Adlerstraße in Richtung Blocksbergstraße und wollte nach links in den Berliner Ring abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto, das Vorfahrt hatte. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.