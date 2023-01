Wegen Störungen des Wasser- und Stromnetzes in Teilen des Hauptgebäudes der Kreisverwaltung am Unteren Sommerwaldweg bleibt die Kreisverwaltung am heutigen Freitag für den Publikumsverkehr geschlossen. Es wird mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. Verschiedene Bereiche sind daher auch telefonisch und per E-Mail nicht erreichbar und können Kundenanliegen gegebenenfalls nur eingeschränkt bearbeiten. Dafür bittet die Kreisverwaltung um Verständnis. Außenstellen wie beispielsweise das Jobcenter und das Nebengebäude mit Südwestpfalz Touristik und Wirtschaftsförderung sind nicht betroffen und weiter zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.