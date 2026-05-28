Mawacon setzt auf Tempo, der Kreis auf Vorsicht, die Rechtsprüfung kippt die Euphorie: Der Vertrag muss neu geschrieben werden.

Die Stadt Rodalben sowie die Gemeinden Münchweiler, Clausen und Donsieders haben kurz vor dem Start des Glasfaserausbaus gestanden. Die Firma Mawacon stand für den Ausbau bereit – doch dann meldete die Kreisverwaltung Bedenken gegen den Kooperationsvertrag an und der Stadtrat entschied sich für den vorläufigen Stopp.

Die Firma Mawacon war bereit, ein Büro in der Mozartstraße 20 einzurichten und möglichst im Mai mit den Arbeiten in Rodalben zu beginnen. Auf dem Klinkenberg hatte das Unternehmen die Glasfaserverlegung bereits im vergangenen Jahr abgeschlossen – eine „erfolgreiche Geschichte“, wie Bürgermeister Claus Schäfer sagte.

Mawacon begründete seinen Ansatz damit, unabhängig von vorherigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen Straßenzug für Straßenzug auszubauen und darauf zu vertrauen, dass das Konzept aufgehe. „Natürlich wollen wir Geld verdienen“, hieß es aus dem Unternehmen. „Wir hoffen, dass unser Konzept auch in Rodalben funktioniert.“ Andere Anbieter seien mit ihren Strategien zuvor nicht vorangekommen.

Laut Kreissprecherin Steffi Blinn ließ die Kreisverwaltung die Vereinbarung von der überregional tätigen Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek prüfen – wie bei anderen Kooperationsvereinbarungen auch. Dabei sei festgestellt worden, dass die Vereinbarung inhaltlich deutlich über eine Kooperationsvereinbarung hinausgehe.

Anwaltskanzlei findet Haken am Vertrag

Weil die Vereinbarung vertragliche Verpflichtungen für die Stadt Rodalben vorsah, rieten Kanzlei und Kreisverwaltung davon ab, ihr in dieser Form zuzustimmen. Die Stadt entschied sich daraufhin für einen vorläufigen Stopp. Den Vorwurf, die Kreisverwaltung habe auf die „Euphoriebremse“ getreten, weist Blinn zurück: Man habe die Stadt davor bewahren wollen, Verpflichtungen einzugehen, die ein Risiko dargestellt hätten. Da der Inhalt nicht öffentlich sei, seien keine weiteren Details möglich.

Auch der Kritik, man hätte zur Beschleunigung „unbürokratische“ Änderungen direkt einarbeiten können, widersprach Blinn. Die Vereinbarung müsse weitgehend überarbeitet werden; damit habe das Unternehmen inzwischen begonnen. Eine bloße Ergänzung einzelner Punkte reiche nicht aus. Dieses Vorgehen solle die beteiligten Kommunen vor Schäden und hohen Kosten durch unangemessene Bindungen schützen.

Grundsätzlich werde jede Kooperationsvereinbarung individuell geprüft. Glasfaser könne ein eingetragenes Telekommunikationsunternehmen auch ohne eine solche Vereinbarung verlegen. Dafür sei nur eine wegebaurechtliche Genehmigung erforderlich, die die Verbandsgemeinden erteilen. Kooperationsvereinbarungen – so genannt, da es sich nicht um Verträge handelt – seien als gegenseitige Unterstützungserklärung zu verstehen und rechtlich nicht bindend. Üblicherweise geht es darin um die Bereitstellung von Räumen für Infoveranstaltungen, das Zulassen von Werbebannern oder die Benennung von Ansprechpartnern in der Verwaltung.

Darüber hinausgehende Inhalte sollten in einer Kooperationsvereinbarung nicht geregelt sein. „Tauchen darin vertragliche Inhalte mit problematischen Verpflichtungen für eine Gemeinde auf, wird das beanstandet“, sagte Blinn.

Zum weiteren Zeitplan nannte sie keinen Termin. Der Ausbau hänge nicht von einer Zustimmung der Kreisverwaltung ab, da diese den Ausbau nicht genehmigen müsse. Maßgeblich sei die wegebaurechtliche Genehmigung. Da Unternehmen und Stadt dennoch eine Kooperationsvereinbarung schließen wollten, müsse Mawacon eine inhaltlich zulässige Fassung vorlegen.