Der neu gewählte Kreistag Südwestpfalz hat am Montagabend seine Arbeit aufgenommen. Bei der Wahl der drei Kreisbeigeordneten gab es überraschende Ergebnisse. Martina Wagner (CDU, Kleinsteinhausen) wurde in ihrem Amt als Erste Kreisbeigeordnete und Vertreterin von Landrätin Susanne Ganster bestätigt. Sie erhielt 28 Ja-Stimmen. Wagner erhielt also sechs Stimmen von Kreistagsmitgliedern, die nicht der Mehrheitskoalition von CDU, FWG und Grünen (zusammen 22 Sitze) angehören. Woher die Stimmen kamen, ist Spekulation.

Neben der SPD sitzen die AfD (sechs Sitze), das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW, drei Sitze) und die FDP (zwei Sitze) in der Opposition. 13 Kreistagsmitglieder hatten mit Nein gestimmt. Peter Sammel (FWG, Höhfröschen), der als Zweiter Beigeordneter zur Wiederwahl stand, erhielt ein identisches Ergebnis, auch hier stimmten 28 Kreistagsmitglieder für den Kandidaten. Lediglich Manfred Seibel (Grüne, Hauenstein) wurde mit weniger Stimmen in seinem Amt als Dritter Beigeordneter bestätigt. 23 Kreistagsmitglieder stimmten mit Ja, 18 hatten Nein angekreuzt.

