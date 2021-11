Die Strecke zwischen Waldfischbach und Leimen wird am Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Die Straßenbauarbeiten seien fertiggestellt. Der Landesbetrieb weist darauf hin, dass es im Bereich der Brücke zwischen Waldfischbach und Leimen eine Fahrbahneinengung mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 gibt. Der Grund: Bei den Straßenbauarbeiten wurden im Untergrund erhebliche Schäden an dem Bauwerk aus dem Jahr 1957 festgestellt. Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Brücke können erst im Frühjahr 2022 bei entsprechenden Temperaturen ausgeführt werden.