Eigentlich wollte Ralf Vollmar aufhören als Schiedsrichter-Obmann. Der Mauschbacher hat sich nach vielen Gesprächen aber doch noch mal in die Pflicht nehmen lassen. Seine Amtszeit dauert diesmal allerdings nur drei Jahre.

Der Mauschbacher Ralf Vollmar wurde am Montagabend beim virtuellen Schiedsrichtertag als Obmann der Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken bestätigt. Die führt der 60-Jährige seit 2004. Vor Monaten hatte Vollmar angekündigt, das Amt aufgeben zu wollen, ließ sich jetzt aber umstimmen. Zur Schiedsrichtervereinigung gehören aktuell 85 Unparteiische, darunter zwei Frauen.

Die Vereinigung hat seit der letzten Hauptversammlung 2016 29 Schiedsrichter verloren, führte Vollmar in seinem Geschäftsbericht aus. Er befürchtet, dass der negative Trend anhält. Gleichwohl ist in Zeiten von Corona – seit März 2020 – kein einziger Schiedsrichter von der Fahne gegangen. Vollmar haderte allerdings mit der Unzuverlässigkeit einiger Referees und forderte Besserung. „Gut und problemlos“ habe sich indes die Zusammenarbeit mit den umliegenden pfälzischen Schiedsrichtervereinigungen sowie den Unparteiischen des Fußballkreises Homburg und St. Wendel entwickelt.

Die jetzige Hauptversammlung der Schiedsrichter sollte bereits vor knapp einem Jahr stattfinden, wurde dann aber wegen der Corona-Krise gestrichen. Da die Sitzung nun unbedingt rechtzeitig vor dem im April stattfindenden Kreistag der Fußballer in der Südwestpfalz über die Bühne gehen musste, hatte sich der Verband zu einer virtuellen Sitzung entschlossen. Unter der Regie der Geschäftsstelle in Edenkoben und nach einem erfolgreichen Probelauf am Freitag wurden alle technischen Hürden prima gemeistert.

Der virtuelle Schiedsrichtertag hatte 54 Teilnehmer. Mit Alexander Seiberth (Zweibrücken) wurde auch Vollmars 46-jähriger Stellvertreter (seit 2008 im Amt) wiedergewählt. Mit Christian Weinkauff, der weiter als Referee zur Verfügung steht, verlor die Vereinigung einen kompetenten Fachmann in Sachen Fußballregeln. Vollmar bedauerte den Verlust des „dienstältesten Lehrwarts“, der aus privaten Gründen kürzertritt. Sein Nachfolger ist Sascha Geisler (40). In den Ausschuss der Vereinigung wurden Torsten Ecker (wie bisher), Florian Stahl und Julien Belzer (beide neu) gewählt. Die Amtszeit aller ist von normal vier Jahren auf drei Jahre verkürzt, weil der Schiedsrichtertag ein Jahr verspätet stattfand.