2016 wurde ein Haus in Pirmasens durchsucht, weil dort Hunde und Katzen nicht ordnungsmäßig gehalten wurden. Mehrere Hunde und Katzen wurden beschlagnahmt und im Tierheim in Pirmasens untergebracht. Jetzt wird darum gestritten, wer die Kosten für die Unterbringung im Tierheim und die Tierarztrechnungen bezahlt.

An zwei Betroffene hat der Landkreis Südwestpfalz, der auch in der Stadt Pirmasens veterinärmedizinisch zuständig ist, Rechnungen verschickt. An den Eigentümer des Hauses, dessen drei Hunde beschlagnahmt wurden, sowie an dessen frühere Mieterin, bei der sechs Hunde und sieben Katzen beschlagnahmt wurden.

Dass ihm die Hunde damals weggenommen worden seien, sei nicht richtig gewesen, sagte der Mann bei der Kreisrechtsausschussverhandlung. Er habe die Hunde damals nur ausnahmsweise bei seiner Mieterin untergebracht. Dort habe die Durchsuchung – inklusive Speicher und Keller – stattgefunden. Die Hunde hätten bei ihm sogar ein eigenes Zimmer gehabt.

1500 Euro Tierarztkosten

Die Kreisrechtsausschussvorsitzende Katharina Satzky wies den Mann darauf hin, dass alle Verfahren, in denen diese Frage eine Rolle gespielt hätten, rechtskräftig abgeschlossen seien. Jetzt gehe es nur noch um die Kosten für die Unterbringung der Hunde im Tierheim von Mitte Mai bis Anfang Juni sowie die Tierarztkosten. Insgesamt 1500 Euro.

Das verstehe er nicht, er habe gegen alles Widerspruch eingelegt, sei mehrfach beim Veterinäramt gewesen und habe nie was gehört, sagte der Mann. Er verwies darauf, dass er keine Ahnung gehabt habe, was im Keller und Dachboden los gewesen sei mit den Tieren. Das sei alles Sache seiner damaligen Mieterin gewesen. Er habe sogar einen Anwalt eingeschaltet. Die Vertreter des Veterinäramtes erinnerten daran, dass es unter anderem ein Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen den Mann gegeben habe. Inklusive einem Tierhalteverbot. Der beauftragte Anwalt habe schließlich erreicht, dass dem Mann die Haltung von Hunden wieder gestattet wird.

Klage über hohe Kosten

Blieb also die Kostenfrage. Hier unterstellte der Mann, dass das Tierheim in Pirmasens und die von diesem beauftragten Tierärzte überhöhte Rechnungen an den Landkreis stellen würden. Diese würden dann weitergegeben. „Das ist stadtbekannt. Da sollten sie eher mal das Tierheim und die Tierärzte überprüfen, sagte der Mann. Er weigere sich die Kosten zu tragen, weil er sich dadurch ungerecht behandelt fühlt. Deshalb wird der Kreisrechtsausschuss entscheiden.

Im zweiten Fall ging es um die Frau, die ehemalige Mieterin des Mannes, um sechs Hunde und sieben Katzen, die beschlagnahmt worden waren, weil sie nicht artgerecht gehalten worden waren. Ihr wurden für die Unterbringung der Tiere im Tierheim und die Tierarztkosten 5500 Euro in Rechnung gestellt. Die Frau hatte im vorgelagerten Verfahren eingeräumt, dass es richtig gewesen sei, ihr die Tiere wegzunehmen. Sie habe ein unbehandeltes Messi-Problem gehabt, weshalb es diese Zustände gegeben habe.

Liste mit falschen Hundenamen

Die Frau gab an, dass ihr Kosten in Rechnung gestellt worden seien, die nicht ihre Tiere betreffen. Zudem seien die Tiere länger als notwendig im Tierheim verblieben. Sie bemängelte, dass da Namen von Hunden vermerkt seien, die ihre Tiere nicht getragen hätten. Bei der Polizei sei ihr ein Bild vorgelegt worden und es habe geheißen: „Das ist ihr Hund.“ Auf dem Bild sei aber eine Katze zu sehen gewesen. Ein Beisitzer stellte daraufhin schmunzelnd fest, dass man eine Katze und einen Chihuahua schon mal verwechseln könne.

Auf den Tierarztrechnungen waren Namen für Tiere vermerkt, so hätten ihre Hunde nicht geheißen. Sie habe auch eine Liste abgegeben gehabt. Auf der seien die richtigen Name der Tiere verzeichnet gewesen. Aber erst später, erinnerte die Veterinärin des Kreises. Da vergebe das Tierheim schon mal Namen, um die Tiere einordnen zu können. Und dass es länger gedauert habe, das stimme nicht. „Wir musste ja zunächst den Sachverhalt einwandfrei prüfen“, sagte sie. Geprüft wurde unter anderem, ob einige Tiere Eigentum der Mutter der Frau gewesen seien.

Aber weil es tatsächlich bei der einen oder anderen vorliegenden Rechnung nicht auf die Schnelle zu klären war, um welches Tier es sich gehandelt hat, wurde das Verfahren ausgesetzt. Das Tierheim soll klären um welches Tier, das einen Namen vom Tierheim bekommen hat, es sich ursprünglich gehandelt habe.