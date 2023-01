In ihr Jubiläumsjahr startete die Kreismusikschule Südwestpfalz am frühen Samstagabend in der katholischen Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel. Zu einem Neujahrskonzert bei Kerzenschein hatte sie eingeladen, und mehr als 100 Besucher konnten sich davon überzeugen, mit wie viel Freude und Engagement Lehrende wie Lernende gleichermaßen ihr musikalisches Talent unter Beweis stellten. Viele kleine Konzerte an teilweise ungewöhnlichen Orten werden dieses Jahr anlässlich des 45-jährigen Bestehens angeboten, der Spielort am Samstag bestach mit außergewöhnlicher Atmosphäre in dem noch immer weihnachtlich geschmückten Gotteshaus – schließlich endet in der katholischen Kirche die Weihnachtszeit erst mit Maria Lichtmess am 2. Februar. Nach der Eröffnung durch das Trompetenorchester begeisterten mehrere einzelne Musizierende und Ensembles die Besucher, deren Applaus den Protagonisten sicherlich einen zusätzlichen Motivationsschub bescherte. Gerhard Bohn, Christine Hess, Emma Motsch, Pauline Müller, Kennet Neu, Claus Schäfer, Volker Spieß, Lotte Schmitt, Anni Schmitt, Emma Buchmann, Amelia Ulrich, Laura Kubera, Lea Köhler, Sebastian Conrad, Evelyn Lechner, Nina Laskus, Maren Fuchs, Elisabeth Sophie Triebsch, Anna Kämmer, Simone Frank und Helena Schwender interpretierten mit Klavier, Trompeten und Flöten Musik verschiedenster Genres und Epochen.