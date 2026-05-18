Ein Dahner war bei den Kreismeisterschaften im Bogenschießen am treffsichersten.

Die Bogenreferentin des Schützenkreises Pirmasens, Judith Jekel, freute sich am Samstag über 22 Teilnehmer aus drei Vereinen. Neben den Bogenschützen des gastgebenden SV Thaleischweiler-Fröschen waren die Dahner Bogenschützen und der SV Eintracht Hettenhausen vertreten.

Einer der jüngsten Teilnehmer war der neunjährige Gerhardsbrunner Theo Sommer. Auf die Frage, was ihm am Bogenschießen so gut gefällt, antwortete der Blankbogenschütze schlagfertig: „Weil dort alle meine Freunde auch schießen.“

Maximal 720 Ringe

Je nach Bogentyp und Altersklasse differierten die Entfernungen auf dem Gelände des SV Thaleischweiler am Klopfholz von 18 bis 60 Meter. Sechs Pfeile wurden pro Durchgang geschossen. Nach 36 Pfeilen gab es eine Pause, dann werden noch einmal 36 Pfeile verschossen, also 72 Pfeile insgesamt. Die Zehn ist das beste Ergebnis pro Pfeil, somit sind rechnerisch 720 Ringe möglich. Die meisten Ringe bei der Kreismeisterschaft am Samstag schoss Holger Conrad von den Dahner Bogenschützen. Mit dem Compoundbogen, der viele technische Finessen wie Abzugshilfen, Visierung und Stabilisatoren beinhaltet, brachte er es bei den Masters Herren auf 658 Ringe. In der Bogenklasse Recurve bewies Kelvin Mangold die größte Treffsicherheit. Der 26-jährige Höheinöder kam auf 457 Ringe. Beste Frau war Judith Dauster vom SV Thaleischweiler, die mit dem Recurvebogen 520 Ringe erzielte.